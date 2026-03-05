Valentin Stan: Trump a anunțat că va apăra poporul american de amenințările iminente ale regimului Khamenei

În emisiunea Marius Tucă Show din 2 martie 2026, analistul Valentin Stan a tras un semnal de alarmă privind amenințarea persistentă a terorismului iranian, subliniind pierderile americane din ultimele decenii și legătura cu recentele declarații ale lui Donald Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Analistul Valentin Stan a avertizat în emisiunea Marius Tucă Show că mii de americani au căzut victime terorismului iranian în ultimele decenii, cu acțiuni coordonate direct de Garda Revoluționară Iraniană (IRGC, numită popular „pazdarani”).

Mii de americani au murit în ultimii zeci de ani ca urmare a unor acțiuni inițiate de componentele de răspândire și control a elementului terorism iranian, în spațiu, direct coordonate de gardienii revoluției de pazdarani. Avem în vedere teatre de operații din Orientul Mijlociu, atacuri asupra unor vase americane și atentate teroriste în aglomerări urbane

Marius Tucă a mai citat apoi o intervenție-cheie a lui Trump:

În urmă cu puțin timp, armata Statelor Unite a început operațiuni majore de luptă în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente venind din partea regimului iranian, un grup vicios de oameni foarte duri și teribili. Activitățile sale amenințătoare pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, bazele noastre din străinătate și aliații noștri din întreaga lume.

Stan a mai menționat și controversele recente, precum o presupusă lovitură americană într-o școală de fete iraniană, unde iranienii spun că au murit foarte mulți oameni. Totuși, el a revelat: