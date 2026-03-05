Lovitură la Craiova: Baiaram pleacă de la Universitatea! „Conducerea mi-a promis”

În euforia victoriei cu CFR Cluj, din Cupa României, o declarație a trecut aparent neobservată. Ștefan Baiaram a detonat „bomba” imediat după calificarea Universității Craiova în semifinale, scrie PROSPORT: pleacă din Bănie la finalul sezonului!

Baiaram este cel mai căutat fotbalist oltean al momentului, având parte de un sezon excelent.

Baiaram: „Cu siguranță voi pleca la vară”

El a marcat golul de 3-1 pe „Ion Oblemenco”, în minutul 117, consființind victoria „Științei” în fața CFR-ului. După meci, mijlocașul stânga a spus că se va despărți de Craiova la finalul sezonului 2025/2026, având promisiunea conducerii că va fi vândut în străinătate.

Întrebat unde va pleca, Baiaram nu a dorit să ofere detalii suplimentare, mai punctează Prosport.

„Este o victorie foarte importantă pentru noi. Am arătat că suntem un grup puternic, unit. Mă bucur că am arătat că suntem o echipă mare.

După ce am dat gol, m-am bucurat cu tribuna și am văzut că Mister era în spatele meu. Am fost surprins, nu mă așteptam.

Nu am trecut prin cea mai bună perioadă a mea. Nu am fost la 100% în cantonament, după care am făcut acel gest (n.r. – după fluierul final din meciul cu Dinamo, când a scuipat un suporter). Staff-ul m-a ajutat să îmi revin. Mă bucur că am înscris, dar nu asta este important. Vrem măcar un trofeu. Suntem 30 de jucători. Probabil că la meciul cu Rapid va fi altă echipă. Putem face față pe două fronturi.

Un event ar însemna cel mai frumos vis. Ar fi ceva incredibil! De-asta m-am apucat de fotbal, ca să iau titlul cu Craiova. Dacă iau și Cupa, pot pleca liniștit. Cu siguranță voi pleca la vară. Conducerea mi-a promis că mă va lăsa să plec, dacă totul e bine. În mare parte știm că o să plec”, a afirmat Ștefan Baiaram.

Universitatea Craiova s-a impus grație golurilor marcate de Carlos Mora (minutul 69), Alexandru Crețu (105) și Ștefan Baiaram (117), pentru CFR punctând Andrei Cordea (’90).

În semifinale, Universitatea Craiova va juca împotriva învingătoareai dintre Dinamo și Metalul Buzău, ultimul „sfert” din Cupă fiind programat joi, 5 martie, de la ora 20:00.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Universitatea Craiova e pe primul loc, dar Filipe Coelho susține că nu se gândește la titlu. „Nu-mi pierd timpul cu asta”

Sorin Cârţu, mesaj pentru cei de la Universitatea Craiova în LUPTA pentru titlu: „Să ţinem la tăvăleală și la şmecherii”