Bărbatul care a înjunghiat, din senin, o femeie pe stradă, în Sectorul 3, a fost arestat

Nicolae Oprea
09 aug. 2025, 15:09, Actualitate
Bărbatul de 28 de ani care vineri a înjunghiat o femeie pe o stradă din Sectorul 3 a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul București (PTB).

„La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală față de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburare a ordinii și liniștii publice.
În baza mijloacelor de probă administrate procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt:
La data de 08.08.2025, în jurul orei 10:00, inculpatul, aflat pe un bulevard din București, sectorul 3, în mod spontan, fără un motiv aparent, a înjunghiat în mod repetat persoana vătămată, o femeie în vârstă de 48 de ani, cu un cuțit, cauzându-i plăgi multiple în regiunile cervicală și toracică”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de PTB.

Victima, urmărită de agresor

Potrivit sursei citate, agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă și a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere.

Agresorul a fost arestat preventiv.

„Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol și, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgență 112.
Victima a fost transportată la spital de către un echipaj de ambulanță, pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă în prezent. Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 09.08.2025 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri”, mai transmit procurorii.

Mediafax
