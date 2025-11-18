Barton, polițistul cu trei picioare. Cățelul, ciobănesc belgian, face o echipă de pomină cu un coleg șchiop uman japonez

Un cățel cu trei picioare a devenit câine-polițist în China, formând o legătură emoțională specială cu instructorul său care are, de asemenea, probleme la un picior. Barton, un ciobănesc belgian, face parte dintr-o unitate specializată de combatere a criminalității.

Născut în iunie 2019 la canisa Unității Forțelor Speciale din cadrul Biroului de Securitate Publică al Județului Xichuan, provincia Henan, Barton s-a născut cu un defect la piciorul stâng din față. Inițial, veterinarii au recomandat eutanasierea, iar apoi a fost dat unei familii locale, relatează South China Morning Post.

Din cauza instinctelor puternice specifice rasei, a devenit neastâmpărat, fiind dus înapoi la unitatea de poliție. Li Xiaodong, un instructor de 46 de ani cu 24 de ani de experiență în dresajul câinilor de poliție, a decis să-i dea o șansă lui Barton. În ciuda problemelor de echilibru și a rănilor frecvente, câinele a demonstrat calități remarcabile, inclusiv o forță impresionantă a mușcăturii și o toleranță ridicată la stres.

Neastâmpăratul Barton

„Suntem camarazi"

„Suntem camarazi”, a declarat Li pentru CCTV, adăugând: „Împărtășim și o legătură de greutăți comune și simpatie reciprocă”. În 2016, Li și-a rănit piciorul drept în timpul unei sesiuni de antrenament, necesitând două intervenții chirurgicale. După aceea, se putea deplasa doar cu scaunul cu rotile sau în cârje. Ca ofițer SWAT, pierderea forței fizice l-a făcut să se simtă inutil până când l-a întâlnit pe Barton. „După ce am petrecut timp cu Barton, mi-am dat seama că el nu și-a văzut niciodată cele trei picioare ca un dezavantaj. În schimb, a abordat antrenamentul și munca cu un entuziasm imens. Am fost profund inspirat: dacă un câine poate munci atât de mult, de ce ar trebui să renunț eu?”, a spus Li.

