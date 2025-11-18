Barton, polițistul cu trei picioare. Cățelul, ciobănesc belgian, face o echipă de pomină cu un coleg șchiop uman japonez

Un cățel cu trei picioare a devenit câine-polițist în China, formând o legătură emoțională specială cu instructorul său care are, de asemenea, probleme la un picior. Barton, un ciobănesc belgian, face parte dintr-o unitate specializată de combatere a criminalității.
Născut în iunie 2019 la canisa Unității Forțelor Speciale din cadrul Biroului de Securitate Publică al Județului Xichuan, provincia Henan, Barton s-a născut cu un defect la piciorul stâng din față. Inițial, veterinarii au recomandat eutanasierea, iar apoi a fost dat unei familii locale, relatează South China Morning Post.
Din cauza instinctelor puternice specifice rasei, a devenit neastâmpărat, fiind dus înapoi la unitatea de poliție. Li Xiaodong, un instructor de 46 de ani cu 24 de ani de experiență în dresajul câinilor de poliție, a decis să-i dea o șansă lui Barton. În ciuda problemelor de echilibru și a rănilor frecvente, câinele a demonstrat calități remarcabile, inclusiv o forță impresionantă a mușcăturii și o toleranță ridicată la stres.
