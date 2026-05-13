Băsescu cere refacerea coaliției de guvernare: „Viitorul premier nu trebuie să fie un pesedist cu carnet liberal”

Bianca Dogaru
Traian Băsescu a criticat căderea Guvernului Bolojan și a transmis că singura soluție pentru a asigura conducerea țării este refacerea coaliției. Fostul președinte consideră că situația actuală nu reprezintă o problemă structurală a statului, ci direct „o criză de hoție”.

„Singura soluție pentru guvernarea țării este reluarea funcționării acestei coaliții,” a spus acesta la TVR Info.

„Nicușor Dan trebuia să se zbată mai mult”

Băsescu a menționat că Nicușor Dan ar fi trebuit să depună eforturi mai mari pentru a păstra coaliția și că e necesar ca Bolojan să rămână la guvern până la desemnarea unui nou premier.

„Nicușor Dan trebuia să se zbată mai mult ca să mențină guvernul. Bolojan nu trebuie să plece, el trebuie să rămână în funcție până vine alt premier. Renominalizarea nu e o soluție,” a mai declarat acesta. 

Fostul șef al statului a spus că partidele nu au dreptul să-l pună pe Bolojan mai presus de interesele țării.

„Nu spun că Bolojan trebuie acuzat, dar partidele nu pot să pună orgoliul pentru un om nedreptățit, cum e Bolojan, mai presus decât țara.”

Viitorul premier să fie liberal

În ceea ce-l privește pe Sorin Grindeanu, Băsescu a transmis că acesta nu reprezintă o soluție. El a precizat că liberalii sunt cei care trebuie să desemneze un nou premier.

„Nu poți să-l pui premier pe Grindeanu, el e cel care a stârnit toată tensiunea. Trebuie să respecte faptul că ai un protocol. Dacă vor să rezolve problemele țării, ar trebui să spună că liberalii au premierul până în 2027 și să-i lase să nominalizeze un premier liberal. Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu un pesedist cu carnet liberal.”

