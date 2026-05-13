Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a făcut pulbere toate regulile din țară. Până la Băsescu am avut democrație, după el, nu am mai avut nimic”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Traian Băsescu a făcut praf toate regulile din țară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „România, până la Băsescu avea democrație. După Băsescu nu mai are. Pentru că tot ce consideram noi ca fiind democrație, el a încălcat. De atunci a devenit regulă, da? Atunci a venit Băsescu și a zis: Pun pe cine vreau eu.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Traian Băsescu a făcut praf toate regulile din țară. Acesta spune că, până la mandatul lui Băsescu, România a avut democrație. Jurnalistul subliniază că tot ce consideram noi a fi democrație a fost încălcat de către fostul președinte. Scriitorul explică cum în timpul mandatului lui Băsescu, acesta a pus premier pe cine voia el.

„Într-un moment pe care l-aș caracteriza ca… Noi credem că el are o soluție și el n-are. Ultima descoperire a lui, știi că noi am mai discutat din 90. De fiecare dată când a fost vorba despre desemnarea unui premier, noi mereu am precizat că nu e vorba de numirea unui premier. Deci președintele cheamă la consultări și, cum am zis, pipăie majoritățile. Și apoi el desemnează un tip care își ia gentuța și se duce din partid în partid și face guvernul în 10 zile. Dacă nu reușește, cum a fost de exemplu, Cioloș sau cum a fost Titulescu în 32. Și atunci se duce și dă înapoi mandatul. Ca să poată să facă majoritate trebuie să-i dai mandat. România, până la Băsescu avea democrație. După Băsescu nu mai are. Pentru că tot ce consideram noi ca fiind democrație, el a încălcat. De atunci a devenit regulă, da? Atunci a venit Băsescu și a zis: Pun pe cine vreau eu.”, a declarat jurnalistul.

