Ion Cristoiu: „Traian Băsescu a făcut pulbere toate regulile din țară. Până la Băsescu am avut democrație, după el, nu am mai avut nimic”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Traian Băsescu a făcut praf toate regulile din țară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „România, până la Băsescu avea democrație. După Băsescu nu mai are. Pentru că tot ce consideram noi ca fiind democrație, el a încălcat. De atunci a devenit regulă, da? Atunci a venit Băsescu și a zis: Pun pe cine vreau eu.”

