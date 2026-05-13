Surse: Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a provocat un accident în lanț în București. 4 mașini implicate. Un șofer a ajuns la Spitalul Elias

Fostul ministrul al Sănătății, Alexandru Rafila, a provocat un accident rutier în lanț, conform surselor Gândul. La volan ar fi fost cumva

Cum s-a produs accidentul

Un șofer de 65 de ani care circula pe Bulevardul Aerogării, dinspre DN1 către strada Nicolae Caramfil, a lovit în spate un autoturism condus de un bărbat de 76 de ani, aflat în aceeași direcție de mers.
Din primele verificări se pare că șoferul în cauză este chiar fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila.

Comunicatul Poliției Rutiere:

În data de 13 mai a.c., în jurul orei 18:16, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNAU 112 cu privire la faptul că la intersecția dintre Bd. Aerogării şi Bd. Ficusului a avut loc un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule.

Din primele cercetări, un bărbat în vârstă de 65 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Aerogării dinspre DN1 către str. Nicolae Caramfil, iar când a ajuns în intersecția cu Bd. Ficusului a lovit în spate alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, care se deplasa în aceeași direcție, iar din impact acesta din urmă a fost proiectat în alte două autovehicule.

În urma accidentului rutier o persoană a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.

Cercetările continuă pentru determinarea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

