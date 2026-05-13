Traian Băsescu, primele concluzii după Summitul B9: „Cred că e un semnal direct către Washington”

Traian Băsescu a oferit primele concluzii după Summitul B9 de la București. Fostul președinte consideră că rezultatele întâlnirii confirmă discuțiile purtate anterior și a scos în evidență angajamentul liderilor de a întări securitatea pe tot flancul estic al NATO.

„Concluziile summit-ului reflectă dezbatele de până la summit, deci nimic nou sub soare. Mi s-a părut și aș vrea să citez lucrul extrem de important din concluziile summitului și probabil cel mai important, că în rest sunt povești vechi pe care le ventilăm de ani de zile – angajamentul nostru pentru consolidarea și cooperarea securității și apărării pe întregul flanc estic al NATO”, a spus Traian Băsescu, miercuri seara, la TVR Info.

Băsescu: „Groenlanda nu-i de dat”

Fostul șef al statului a explicat că această poziție comună reprezintă un mesaj direct către Washington.

„Deci exact interesul major al Statelor Unite. Dar suntem și noi interesați, îi spunem acum, și Groenlanda nu-i de dat. Asta-i un mesaj că europenii sunt strânși în jurul zonei arctice și a nordului. Iar din acest punct de vedere, cred că este un semnal în care, ok, spunem Washingtonului, vrei NATO 3-0, foarte bine, facem 3-0, nu avem o problemă să-l facem. Ne trebuie doar puțin timp”, a mai spus Traian Băsescu.

Apărarea europenilor în fața Rusiei

Băsescu a respins ideea că țările europene sunt incapabile să se apere singure în fața Rusiei.

„Trebuie înțeles un lucru, toți spun că Europa nu se poate apăra singură. Păi noi, europenii, suntem 450 de milioane, iar rușii 140 de milioane. Noi avem o tehnologie mult mai avansată decât a rușilor. Nu avem o problemă să apărăm Europa de ruși. Odată cu NATO 3-0 înseamnă că vom ajunge în scurt timp să fim capabili să ne asigurăm securitatea. Scurt timp înseamnă 5-7 ani.”

