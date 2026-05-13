Avem primele imagini de la concertul Metallica, susținut la Arena Națională. Aici, sunt peste 60.000 de fani care își aplaudă artiștii preferați, potrivit organizatorilor.

UPDATE, ora 22:28: Artiștii interpretează celebrul hit: Nothing Else Matters! Fanii cântă alături de ei!

UPDATE, ora 21:47: Moment inedit al celor de la Metallica. Le-au oferit fanilor un cadou muzical neașteptat: au cântat în limba română! Iată momentul!

UPDATE, ora 21:25: Concertul e în desfășurare, atmosfera e incendiară!

Concertul Metallica de la București de pe Arena Națională este sold out. Trupa a revenit la București pentru cel de-al cincilea concert în România. Acest spectacol face parte din turneul M72 World Tour și include o scenă circulară amplasată în centrul stadionului Arena Națională.

Turneul M72 World Tour a început în aprilie 2023, în Amsterdam.

