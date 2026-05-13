Prima pagină » Actualitate » Moment fabulos oferit de Metallica: artiștii au cântat în limba română

Moment fabulos oferit de Metallica: artiștii au cântat în limba română

Avem primele imagini de la concertul Metallica, susținut la Arena Națională. Aici, sunt peste 60.000 de fani care își aplaudă artiștii preferați, potrivit organizatorilor.

UPDATE, ora 22:28: Artiștii interpretează celebrul hit: Nothing Else Matters! Fanii cântă alături de ei!

UPDATE, ora 21:47: Moment inedit al celor de la Metallica. Le-au oferit fanilor un cadou muzical neașteptat: au cântat în limba română! Iată momentul!

UPDATE, ora 21:25: Concertul e în desfășurare, atmosfera e incendiară!

Concertul Metallica de la București de pe Arena Națională este sold out. Trupa a revenit la București pentru cel de-al cincilea concert în România. Acest spectacol face parte din turneul M72 World Tour și include o scenă circulară amplasată în centrul stadionului Arena Națională.

Turneul M72 World Tour a început în aprilie 2023, în Amsterdam.

Metallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională

