Prima pagină » Actualitate » De la concertul Metallica, Oana Gheorghiu se răfuiește cu PSD și insistă că nu a făcut trafic de influență când a trimis mailuri pentru grupul Schwarz

Oana Gheorghiu a publicat o primă reacție publică la dezvăluirile exclusive Gândul conform cărora a trimis emailuri la instituțiile statului pentre a se interesa dacă acestea doresc să cumpere produse ale gigantului german Schwartz. Mesajul vine tocmai de la concertul Metallica din București și vicepremierul demis se războiește cu PSD și folosește lozinca de campanie uzitată și de Ilie Bolojan legată de aprins lumina pentru a speria șobolanii.

Reacția vine la dezvăluirile Gândul că a trimis emailuri să întrebe instituții ale statului dacă sunt interesate de produsele grupului german Schwarz.

„Când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace.

După 4 ani de „performanță”, Guvernul l-a demis pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de PSD.

Dumnealui vine astăzi în spațiul public cu acuzații privind un trafic de influență pe care l-aș fi făcut în favoarea unei firme, prin niște întâlniri publice și mail-uri date de pe adresele oficiale.

„Faptele” s-ar fi petrecut în ianuarie, însă dumnealui abia acum, după ce a fost demis, a decis să dezvăluie public aceste situații reprobabile.

Să ne înțelegem: persoana în cauză n-a mers să depună vreo plângere penală, așa cum legea ar fi impus-o dacă era vorba cu adevărat de vreo faptă ilegală.

În schimb, a dat presei „pe surse” un e-mail.

Și de aici, un mare, mare scandal, bazat, în fapt, pe absolut nimic.

Ce nu înțeleg toți acești băieți deștepți este că oamenii nu pot fi prostiți cu fake news-uri.

După zeci de ani de combinații, Ilie Bolojan a început curățenia în cămară.

Gata cu sinecurile, gata cu privilegiile, gata cu risipa.

Nothing Else Matters”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Trupa Metallica a donat, de asemenea, 250.000 de euro pentru ONG-ul Oanei Gheorghiu.

Trafic de influență în Guvernul Bolojan? Vicepremierul Oana Gheorghiu, apeluri către instituții ale statului și către un serviciu secret pentru grupul german din care face parte și Kaufland, care a donat pentru Dăruiește Viață. Gândul publică mailul trimis de Gheorghiu

