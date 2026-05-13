Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, întâlnire la Palatul Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri

Președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski la Palatul Cotroceni, unde liderul ucrainean a participat ca invitat special la Summitul B9. Cei doi președinți au purtat consultări bilaterale pentru a continua discuțiile începute acum două luni, în timpul vizitei oficiale a lui Zelenski în România.

„Suntem hotărâți să facem pași concreți pentru implementarea noului nostru Parteneriat Strategic, cu accent pe consolidarea relațiilor comerciale, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, inovația în apărare și educație," a transmis Nicușor Dan pe

„Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană”

Nicușor Dan a evidențiat faptul că Ucraina a devenit furnizor de securitate prin utilizarea tehnologiilor noi pe front, în special a dronelor și a sistemelor anti-dronă.

„Ucraina a făcut progrese decisive pentru a deveni un furnizor de securitate, valorificând experiența acumulată în utilizarea noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special în domeniul dronelor și al măsurilor anti-dronă. Ne dorim ca industria noastră să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea și producerea de noi tehnologii de apărare. România va continua să fie un susținător ferm al parcursului european al Ucrainei.”

Summitul B9 la București

B9 este un format creat de România și Polonia împreună în 2015 și care se adresează un format de securitate care se adresează țărilor de pe Flancul Estic.

Bucureștiul devine, timp de două zile, centrul discuțiilor privind securitatea regională și viitorul flancului estic al NATO, odată cu desfășurarea Summitului Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice.

