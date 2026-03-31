Băsescu îl ridiculizează pe Trump și îi sugerează să se retragă din Iran și să lase europenii la negocieri

Fostul președinte, Traian Băsescu, îl ridiculizează pe Donald Trump, căruia îi sugerează să se retragă din Iran și să îi lase pe europeni să negocieze.

De cealaltă parte, Trump se dezlănţuie din nou împotriva aliaţilor europeni, pe care îi îndeamnă să-şi ia singuri petrolul din Strâmtoarea Ormuz. „Învăţaţi să luptați singuri”, le-a zis el liderilor Franţei şi Marii Britanii, cărora le-a reproșat că nu s-au alăturat SUA în războiul din Iran.

„Domnul Trump să își retragă armata și să se întoarcă în SUA, pentru că europenii vor reuși să negocieze”, a spus Traian Băsescu la B1 TV.

Întrebat și dacă europenii vor ajunge la o cale de dialog cu iranienii, în ideea în care Trump ar pleca din Iran, Băsescu a spus:

„Categoric, da. Europenii întotdeauna au fost partizanii dialogului, cum, de altfel, au fost și președinții americani anteriori domnului Trump. Biden a fost un negociator cu Iranu, Obama a negociat cu Iranul, Bush a negociat cu Iarnul. Singurul care crede ca o rezolvă aruncând bombe este Trump. Iranienii nu se predau la avioane. Trump a greșit strategia. Din Afganistan au plecat rușinos. Trump trebuie să fie foarte atent ce face pentru prestigiul Americii”, a spus Traian Băsescu.

Donald Trump: „Va trebui să învățați să luptați singuri”

Donald Trump a scris pe platforma sa, Truth Social, un mesaj pentru țările care nu au sprijinit Statele Unite în loviturile coordonate împotriva Iranului și care nu mai pot obține combustibil prin Strâmtoarea Ormuz. El le spune să cumpere petrol american sau să meargă în zonă și „pur și simplu să și-l ia”.

„Tuturor acelor țări care nu mai pot obține combustibil din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie: în primul rând, cumpărați din SUA, avem destul, iar în al doilea rând, adunați-vă curajul, chiar și cu întârziere, mergeți în strâmtoare și pur și simplu LUAȚI-L. Va trebui să învățați să luptați singuri. SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu ați fost alături de noi. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea a trecut. Mergeți și luați-vă singuri petrolul!”

