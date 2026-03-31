Donald Trump a marcat o schimbare drastică în politica externă a SUA printr-un mesaj transmis pe Truth Social în care le-a transmis aliaților că, dacă vor să își asigure securitatea energetică, trebuie să își asigure singuri securitatea transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Într-o serie de postări pe Truth Social, președintele american și-a criticat aliații pentru refuzul de a se implica militar în conflictul cu Iranul. Cu această ocazie, Trump le-a sugerat europenilor două opțiuni: fie să cumpere petrol direct din SUA, fie să meargă în Strâmtoarea Ormuz să își ia singuri.

„Toate acele țări care nu pot obține combustibil pentru avioane din cauza Strâmtorii Hormuz, cum ar fi Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie pentru voi: Numărul 1, cumpărați de la SUA, avem destul, și Numărul 2, adunați-vă puțin curaj, mergeți în Strâmtoare și pur și simplu IAȚI-L. Va trebui să începeți să învățați cum să luptați pentru voi înșivă, SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum voi nu ați fost acolo pentru noi. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea e trecută. Mergeți să vă luați propriul petrol! Președintele DJT”.

Trump este nemulțumit de faptul că aliații europeni nu sprijină eforturile armatei americane de a redeschide strâmtoarea și, în acest context, țările NATO ar trebui să învețe să „lupte singure”. Liderul american a atacat în special Franța pentru că nu a permis survolul avioanelor cu provizii militare destinate Israelului.

Astăzi, deși președintele american afirmă că „partea grea s-a terminat” în ceea ce privește operațiunea din Iran, iar regimul de la Teheran a fost grav afectat, Strâmtoarea

Franța neagă acuzațiile lui Trump

Contrar a ceea ce susține Donald Trump, Franța susține că nu a restricționat survolul avioanelor americane prin spațiul său aerian, a afirmat la BFMTV dintr-o sursă militară. Tot aceiași sursă a mai precizat că nu s-a schimbat nimic în condițiile impuse anterior: pot ateriza doar aeronavele de transport logistic, în acest caz la bazele Istres și Avord.

