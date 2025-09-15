Prima pagină » Actualitate » SCANDAL într-un avion cu destinația București. 30 de persoane implicate. Cel puțin 6 persoane au fost conduse la audieri de Poliția de Frontieră

SCANDAL într-un avion cu destinația București. 30 de persoane implicate. Cel puțin 6 persoane au fost conduse la audieri de Poliția de Frontieră

15 sept. 2025, 07:14, Actualitate
SCANDAL într-un avion cu destinația București. 30 de persoane implicate. Cel puțin 6 persoane au fost conduse la audieri de Poliția de Frontieră
Sursa foto. Arhiva Gândul/ caracter ilustrativ

30 de persoane au fost implicate într-un scandal într-o cursă Tel Aviv- Otopeni, operată de compania HelloJets, conform informațiilor Gândul. Sursele Gândul spun că a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine la aterizare și nu este stabilit, în acest moment, de ce natură a fost conflictul.

Zborul a fost operat de compania HelloJets, urmașă a companiei Blue Air și a aterizat la ora 00:54 în cursul nopții acesteia.

Forțele de ordine au fost chemate când a aterizat avionul și cel puțin 6 persoane au fost conduse la audieri de către Poliția de Frontieră.

-știre în curs de actualizare –

