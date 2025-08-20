Prima pagină » Actualitate » Beneficiile keratinei. PĂR de la frizerie, UNGHII și BLANĂ de la abator, pasta de dinți a viitorului

Beneficiile keratinei. PĂR de la frizerie, UNGHII și BLANĂ de la abator, pasta de dinți a viitorului

20 aug. 2025, 19:50, Actualitate
Beneficiile keratinei. PĂR de la frizerie, UNGHII și BLANĂ de la abator, pasta de dinți a viitorului

Oamenii de știință cred că au descoperit că pasta de dinți fabricată din păr de orice origine, care conține keratină, repară în mod natural smalțul dinților. În prezent, se recurge la fluor pentru a încetini eroziunea smalțului, dar s-a descoperit că tratamentele pe bază de keratină o opresc complet. Specialiștii consideră că părul uman de la frizerie sau cel de oaie de la abator pot revoluționa industria.

Cercetătorii de la King’s College London au descoperit că, keratina, o proteină prezentă în păr, piele și lână, folosită adesea în șampoanele reparatoare, poate fi utilă și pentru dinți. Aceștia susțin că pasta de dinți fabricată din păr poate repara dinții deteriorați și poate opri stadiile incipiente ale cariilor, potrivit Sky News.

„Considerăm că aceasta este o descoperire revoluționară, o schimbare majoră în industrie, care introduce keratina ca produs de uz zilnic pentru protejarea și vindecarea smalțului dentar fără ca noi să ne dăm seama”, a declarat dr. Sherif Elsharkawy, de la Facultatea de Stomatologie, Științe orale și craniofaciale a Universității King’s, pentru sursa citată.

Explicațiile savante

„Dacă aveți o microfisură sau un defect foarte mic, acesta se va vindeca fără ca voi să vă dați seama”, a mai adăugat el. Multe probleme dentare provin din smalțul deteriorat, care nu se regenerează. Când keratina se amestecă cu mineralele din salivă, produce un strat protector care imită structura și funcția smalțului natural, afirmă speciaaliștii.

În prezent, pastele de dinți cu fluor și fluorul adăugat în apa potabilă sunt utilizate pentru a încetini eroziunea smalțului, dar s-a descoperit că tratamentele pe bază de keratină o opresc complet.

„Keratina oferă o alternativă transformatoare la tratamentele dentare actuale”, a declarat Sara Gamea, cercetătoare doctorandă la King’s College London și prima autoare a studiului. Când ar putea fi disponibilă pentru cumpărare noua pastă de dinți Tratamentul ar putea fi aplicat zilnic sub formă de pastă de dinți sau, în cazuri mai extreme, sub formă de gel aplicat de un specialist, similar cu lacul de unghii. Potrivit oamenilor de știință, pasta ar putea fi disponibilă publicului în doi-trei ani și este considerată o alternativă mai ecologică la restaurarea dentară tradițională.

Te poți spăla pe dinți cu părul din sifon

Produsele de testare dezvoltate la King’s College au fost fabricate din lână, dar, în viitor, dr. Elsharkawy a spus că oamenii ar putea chiar să-și colecteze propriul păr pentru a extrage keratina.

Cu toate acestea, pentru moment, echipa de cercetători „optează pentru lâna de oaie, deoarece este foarte abundentă și este un deșeu biologic, este durabilă și e profitabil și pentru fermieri”. Pasta de dinți va arăta și va avea aceeași textură ca pasta standard cu fluor, cu aromă de mentă și textură spumoasă, dar va conține suficientă keratină pentru utilizarea zilnică.

Keratina este o proteină structurală fibroasă care formează elementul de bază al părului, unghiilor și pielii. Este responsabilă pentru aspectul puternic, rezistența și strălucirea firului de păr.

Keratina se găsește în organismele animale, inclusiv în coarne, pene, gheare, copite și stratul exterior al pielii vertebratelor. Ea este o proteină foarte rezistentă și insolubilă în apă. Keratina naturală este esențială pentru sănătatea podoabei capilare, iar tratamentele cu keratină, utilizate frecvent în cosmetică, ajută la netezirea părului, regenerarea firului de păr degradat și mărirea elasticității acestuia. Keratina este una dintre cele mai rezistente substanțe care protejeaza organismul, sugerează aceeași sursă.

Recomandarea autorului: Care pastă de dinți este toxică, potrivit medicului stomatolog Traian Comănescu

Citește și

ACTUALITATE O fată de 13 ani din județul Covasna, dispărută de acasă, a fost găsită în casa unui bărbat de 36 de ani. Fata îl cunoscuse online
18:57
O fată de 13 ani din județul Covasna, dispărută de acasă, a fost găsită în casa unui bărbat de 36 de ani. Fata îl cunoscuse online
ACTUALITATE Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină
18:36
Obiceiul șocant al britanicilor. Ce obișnuiesc să facă la pisicină
ANALIZĂ EXCLUSIV Urmează perioada marilor DOSARE EXPLOZIVE la DNA! Ce secrete păstrează șeful Anticorupției, Marius Voineag
18:33
Urmează perioada marilor DOSARE EXPLOZIVE la DNA! Ce secrete păstrează șeful Anticorupției, Marius Voineag
ACTUALITATE Ucigașul din valiză. Alertă maximă în Europa. Ce viruși criminali călătoresc în bagajele turiștilor
18:15
Ucigașul din valiză. Alertă maximă în Europa. Ce viruși criminali călătoresc în bagajele turiștilor
ACTUALITATE O italiancă a încasat PENSIA mamei sale 10 ani după moartea bătrânei. Cum s-a aflat escrocheria și câți bani a strâns femeia
18:10
O italiancă a încasat PENSIA mamei sale 10 ani după moartea bătrânei. Cum s-a aflat escrocheria și câți bani a strâns femeia
ECONOMIE Cumpărarea E.On România, de către ungurii de la MVM, acuzați de legături cu Rusia, a fost BLOCATĂ. Decizia finală e la CSAT
17:51
Cumpărarea E.On România, de către ungurii de la MVM, acuzați de legături cu Rusia, a fost BLOCATĂ. Decizia finală e la CSAT
Mediafax
Voucherele de 50 de lei pentru facturile la energie pot fi solicitate începând de azi. Care este procedura
Digi24
Erdogan l-a informat pe Putin care este poziția Turciei în viitoarele negocieri de pace pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Scandalul NORDIS: Omul de afaceri Vladimir Ciorbă a scăpat de controlul judiciar
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
FOTO | El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1!
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
Focoasă? NU, mai mult pufoasă! Avem imaginile ȘOCANTE cu Ella Vișan din 2015. Neatinsă de bisturiu, fără fațete, cu fălcuțele la purtător
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Alertă pe litoralul Mării Negre! Specialiștii avertizează cu privire la infectarea cu bacteria Vibrio
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Aplicația cu vitezometru activ fără destinație setată intră în competiție directă cu Google Maps
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Fumatul devine interzis! Al doilea oraș din România care impune restricții pentru cetățeni
Evz.ro
Salarii de până la 13.000 de euro, la stat, în România. Ce trebuie să știi
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
HOROSCOP 21 august 2025. O zodie este aruncată în mijlocul furtunii! Momentele grele și schimbările o copleșesc. Haosul se dezlănțuie pe toate planurile!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Evoluția digitală transformă modul în care lucrăm. De ce companiile trebuie să țină pasul?