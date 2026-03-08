Prima pagină » Actualitate » Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă

Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă

08 mart. 2026, 17:44, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Un shot cu ghimbir poate avea beneficii nebănuite pentru sănătate, printre care reducerea inflamației, calmarea indigestiei și susținerea imunității. Totuși, trebuie acordată atenție conținutului de zahăr atunci când sunt cumpărate sau preparate.

Shot-urile cu ghimbir, băuturi realizate din cantități concentrate de rădăcină de ghimbir (Zingiber officinale), sunt considerate utile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și pentru întărirea sistemului imunitar.

Deși au devenit populare recent în domeniul wellness, elixirurile din ghimbir sunt folosite din vechime pentru tratarea diferitelor afecțiuni, notează Știrile Pro TV.

Deși ghimbirul are numeroase proprietăți benefice, cercetările asupra shot-urilor în sine sunt limitate, majoritatea studiilor fiind realizate pe suplimente cu doze mari de ghimbir. Prin urmare, nu este clar dacă shot-urile au exact aceleași efecte.

Ce sunt shot-urile cu ghimbir

Shot-urile cu ghimbir sunt băuturi concentrate preparate din ghimbir proaspăt, iar ingredientele variază în funcție de rețetă.

Unele conțin doar suc de ghimbir proaspăt, iar altele includ suc de lămâie, suc de portocale, turmeric, ardei cayenne sau miere de manuka.

Ele sunt obținute prin stoarcerea rădăcinii de ghimbir sau prin amestecarea ghimbirului proaspăt ras cu alte sucuri, precum cele de citrice, putând fi cumpărate gata preparate sau realizate acasă cu ajutorul unui storcător ori al unui blender puternic.

Din cauza concentrației ridicate, aceste băuturi pot avea un gust foarte picant și sunt consumate de obicei în cantități mici, într-una sau două înghițituri.

Proprietăți nutriționale și beneficii pentru sănătate

Proprietăți antiinflamatoare și antioxidante puternice

Ghimbirul conține numeroși compuși antiinflamatori și antioxidanți care protejează organismul de acțiunea radicalilor liberi. Studiile pe animale și în laborator arată că extractul de ghimbir poate reduce inflamația în afecțiuni precum artrita reumatoidă, bolile inflamatorii intestinale, astmul și anumite tipuri de cancer.

Cercetările pe oameni arată, de asemenea, scăderea markerilor inflamatori la persoanele care consumă ghimbir în mod regulat. Alte ingrediente frecvente din shot-uri, precum lămâia și turmericul, au la rândul lor efecte antioxidante și antiinflamatoare, healthline.

Reglarea problemelor digestive

Ghimbirul este folosit frecvent ca remediu natural pentru balonare, indigestie și greață. Studiile arată că suplimentele cu ghimbir pot accelera golirea stomacului, pot reduce crampele intestinale și pot ameliora greața, inclusiv la femeile însărcinate, precum și greața asociată chimioterapiei sau intervențiilor chirurgicale.
Susținerea sistemului imunitar

Datorită proprietăților antioxidante și antiinflamatoare, ghimbirul poate sprijini funcționarea sistemului imunitar. Unele studii de laborator indică și efecte antivirale și antibacteriene. Ingredientele suplimentare precum mierea și sucul de lămâie pot contribui, de asemenea, la susținerea imunității.

Alte beneficii posibile

• contribuie la controlul glicemiei;

• poate sprijini controlul greutății și reducerea senzației de foame;

• poate avea efecte protectoare împotriva anumitor tipuri de cancer datorită conținutului ridicat de antioxidanți.
Cum se prepară un shot de ghimbir acasă
Ingrediente

• ¼ cană rădăcină de ghimbir, spălată și tăiată grosier

• ⅓ cană suc de lămâie, din 3–4 lămâi

• ¼ cană apă de cocos

• un vârf sau două de ardei cayenne

Mixează ingredientele. Pune toate ingredientele într-un blender puternic, acoperă cu capacul și procesează până când amestecul de ghimbir și suc de lămâie devine omogen.

Strecoară lichidul printr-o sită fină. Apasă pulpa cu spatele unei linguri pentru a extrage cât mai mult suc.

Servește sau depozitează. Toarnă lichidul strecurat în pahare mici tip shot și consumă imediat sau păstrează-l în sticle de sticlă.
Variante de shot de ghimbir: cu lămâie, miere sau turmeric
Shot-uri cu lămâie și ghimbir

• o bucată de ghimbir proaspăt de aproximativ 2,5 cm, bine spălată

• 1 lămâie mare

• un vârf de sare fină de mare (opțional)

• un vârf foarte mic de ardei cayenne (opțional)

• 1 linguriță de miere (opțional)

Opțional, adaugă o linguriță de miere și/sau turmeric. Alternativ, poți adăuga morcov, măr sau spanac.

• Pentru shot-uri cu morcov și ghimbir: pornește storcătorul și introdu ingredientele alternând ghimbir, lămâie și morcov. Adaugă un praf de sare, un vârf de ardei cayenne (opțional) și miere (opțional).

• Pentru shot-uri cu spanac și ghimbir: pornește storcătorul și introdu ingredientele alternând ghimbir, spanac, morcov și lămâie. Adaugă un praf de sare, un vârf de ardei cayenne (opțional) și miere (opțional).
Cum și când este recomandat să consumi shot-ul de ghimbir

Shot-urile cu ghimbir sunt foarte populare astăzi în domeniul wellness. Aceste băuturi sănătoase, preparate din suc concentrat de ghimbir, ajută la susținerea sistemului imunitar și la protejarea organismului în sezonul rece.

Cel mai bun moment pentru a le consuma este dimineața sau după-amiaza, pentru un plus de energie.

Shot-urile cu ghimbir și turmeric oferă un impuls de energie pentru cei care au nevoie de revitalizare. Efectul este asemănător cu cel al unui espresso puternic, dar mai potrivit pentru organism decât cafeaua.

Mulți oameni își încep ziua cu un shot de ghimbir, însă acesta poate fi consumat și după-amiaza, când nivelul de energie scade. Se pot combina: ghimbir dimineața și turmeric după-amiaza.

Pe lângă beneficiile pentru sănătate, ghimbirul este și un condiment popular în bucătărie, astfel că un shot de ghimbir poate fi folosit și în preparate sau băuturi. Poți păstra o sticlă de suc de ghimbir în frigider.

• Adaugă câteva picături de shot de ghimbir sau turmeric în ceai sau în băutura preferată.

• Prepară o limonadă răcoritoare diluând un shot de ghimbir cu apă minerală sau carbogazoasă.

• Folosește shot-urile de ghimbir sau turmeric ca ingredient în smoothie-uri.

• Pot fi utilizate pentru a adăuga o notă picantă mocktailurilor sau cocktailurilor, ori pentru a îmbunătăți gustul sucurilor proaspete de fructe; combinațiile ghimbir–portocală sau turmeric–portocală se potrivesc foarte bine.

• Shot-urile de ghimbir și turmeric pot fi folosite și pentru a adăuga rapid o notă ușor picantă supelor proaspete.
Efecte secundare și precauții de utilizare

Efectele secundare ale ghimbirului sunt rare și apar, de obicei, doar atunci când planta interacționează cu anumite medicamente, conform webmd.

Efecte secundare posibile:

• În cazuri rare, pot apărea ușoare tulburări gastrointestinale.

• Cantitățile mari de ghimbir pot subția sângele. Dacă urmezi tratament cu medicamente anticoagulante, precum warfarina, se recomandă prudență la consumul de shot-uri cu ghimbir.

• Deoarece ghimbirul poate reduce nivelul glicemiei, persoanele care iau medicamente pentru controlul zahărului din sânge trebuie să fie atente la cantitatea consumată.

Rețetele de shot-uri cu ghimbir diferă, însă ingredientele adăugate frecvent pentru aromă, precum turmericul, ardeiul cayenne și lămâia sunt, în general, sigure și sănătoase atunci când sunt consumate cu moderație.

