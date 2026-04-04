Benzina, mai scumpă cu peste 50 de bani, motorina cu aproape 20 de bani, azi. Cât costă un litru de carburant în cele mai importante orașe
sursa foto: Envato

Benzina s-a scumpit sâmbătă, 4 aprilie 2026, în principalele orașe din țară, iar motorina standard are un preț cu aprozimativ 20 de bani mai mare.

Mai precis, motorina standard a crescut cu 42 de bani față de ziua de vineri, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, potrivit Libertatea. Iar motorina standard are prețuri cuprinse între 10,18 și 10,27 lei/l în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În București

Aici, cea mai ieftină benzină standard costă azi 9,11 la Rompetrol, față de 8,59 lei/l cât era vineri(o diferență de 0,52 lei), iar cea mai scumpă ajunge la 9,43 de lei/l la Mol. Prețul benzinei premium este de 9,29 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,71 lei/l, prețul de vineri(o diferență de 0,58 lei), și ajunge până la 10,06 de lei/l la OMV, o scădere de 0,08 lei/l comparativ cu maximul înregistrat ieri. Iar cea mai ieftină motorină standard în București este de 10,27 la Mol, în creștere față de vineri când costa 10,09 de lei/l (o majorare de 0,18 lei/l, iar cea mai scumpă este de 10,51 de lei/l la Rompetrol, același cost din ziua precedentă. Motorina premium în schimb s-a scumpit și ea și costă 9,84 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,34 lei/l prețul de vineri (o diferență de 0,50 lei), urcând până la 10,84 lei/l la OMV.

În Cluj

Aici, benzina cea mai ieftină este de 9,11 lei/l la Rompetrol, față de 8,59 de lei/l cât costa ieri (o creștere de 0,52 lei), iar cea mai scumpă ajunge la 9,43 de lei/l la Gazprom, o scădere de 0,03 lei/l comparativ cu maximul de vineri, care era de 9,46 lei/l. Cea premium costă de la 9,29 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,71 prețul de ieri (o diferență de 0,58 lei) și ajunge până la 10,19 lei/l la Gazprom, la fel ca și ieri.

Motorina standard costă 10,27 lei/l la Lukoil, Mol și Gazprom, față de 10,09 de lei/l prețul de ieri (o creștere de 0,18 lei/l) și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol. Motorina premium s-a ieftinit și costă 9,84 lei/l la Rompetrol, de la 9,34 lei/l cât era vineri (o diferență de 0,50 lei), ajungând până la 11,07 lei/l la Gazprom.

În Timișoara

Cea mai ieftină benzină costă 9,11 lei/l la Rompetrol. Cea premium pornește de la 9,29 lei/l, deși ieri era 8,71 lei/l (o diferență de 0,58 lei) și ajunge până la 10,19 lei/l.

Motorina standard pornește de la prețuri de la 10,27 lei/l la Petrom. Cea premium a coborât la 9,84 lei/l la Rompetrol, de la 9,34 lei costul de ieri, și ajunge la 11,07 lei/l la Gazprom.

În Iași

Cea mai ieftină benzină se găsește la stația Rompetrol și costă 9,11 de lei/l, și ajunge până la 9,43 de lei/l la Mol. Benzina premium are prețuri cuprinse între 9,29 lei/l la Rompetrol.

Motorina standard costă la Iași 10,27 lei/ la Lukoil și Mol, în creștere față de ieri când era 10,09 lei/l, și ajunge până la 10,51 de lei/l la Rompetrol. Cea premium pornește de la 9,84 lei/l la Rompetrol și ajunge până la 10,89 de lei/l la Mol.

În Constanța

Cea mai ieftină benzină este 9,11 lei/l la Rompetrol, iar cea mai scumpă ajunge la 9,33 de lei/l la Mol și Lukoil. Cel mai mic preț la benzina premium este de 9,29 lei/l la Rompetrol și ajunge până la 10,93 de lei/l la Lukoil.

În ce privește motorina standard, aceasta are prețul de 10,27 lei/l la Mol și Lukoil și ajunge până la 10,51 de lei/l la OMV. Motorina premium pornește de la 9,84 lei/l la Rompetrol și ajunge până la 10,89 de lei/l la Mol.

De precizat este că, prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă.

