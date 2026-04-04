Valentin Stan: Întregul sistem al Gărzilor Revoluționare a fost penetrat de către Mossad. Doar din interior puteau să obțină informații despre liderii teroriștilor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a vorbit despre loviturile recente din Iran și despre modul în care acestea ar fi fost posibile. Invitatul a spus că astfel de operațiuni indică o infiltrare în structurile de securitate iraniene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nu există astfel de lovituri fără inside information

Profesorul a spus că deplasările liderilor și întâlnirile de nivel înalt nu pot fi compromise fără colaborări interne. El a susținut că întreaga structură de securitate ar fi afectată de infiltrări.

Ce-ți arată ție toate aceste șiruri de dispariții prin lovituri date de israelieni și americani chiar în inima Iranului? Gărzile și întregul lor sistem sunt penetrate total de Mossad. Nu există așa ceva fără inside information. Când Khamenei s-a deplasat, când Consiliul Experților s-a întrunit să-l facă pe noul junior ayatollah, când tot ce vrei tu se întâmplă într-o lume turmentată, suprasaturată de scheme informative și spionaj, un lider de talia lui Khamenei, ca să nu mai vorbesc de oaspetele de seamă, liderul Hamas în Teheran, într-o locație păzită de Gardienii Revoluției, ăștia toți nu mor decât prin inside information.

Obiectivele sunt clare: eliminarea pericolului nuclear, eliminarea pericolului balistic 

Stan spune că, din perspectiva americană, obiectivele sunt definite și vizează reducerea capacităților strategice ale Iranului.

Întreaga societate iraniană este la ora actuală setată pentru distrugerea acestui sistem. Ceea ce israelienii știu, ceea ce americanii știu. Trump se amuză pe margine. Zice: am schimbat regimul. În momentul în care Rubio vine și spune: ce obiective avem noi? Păi obiectivele noastre sunt următoarele. Și le găsești în cele 15 puncte. Să eliminăm pericolul nuclear. Să eliminăm pericolul balistic. Să luăm de la ei uraniul îmbogățit. Să deschidem Strâmtoarea Ormuz. Toate lucrurile astea sunt posibile sau nu?

