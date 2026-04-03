Rompetrol taie puternic prețul la benzină. Diferențe de peste 80 de bani față de rivali. Cât a scăzut motorina

Rompetrol a redus semnificativ prețul benzinei în cursul nopții, coborând sub toate marile rețele. În paralel, Petrom rămâne lider la cel mai mic preț pentru motorină, iar noi ieftiniri sunt așteptate în orele următoare.

Benzină cu peste 60 de bani mai ieftină la Rompetrol decât la Petrom

Rompetrol, compania care operează rafinăria Petromidia, a redus în noaptea trecută prețul benzinei cu 32 de bani pe litru. Astfel, prețul a ajuns la 8,59 lei/l, cel mai mic din piață.

Benzina Rompetrol este cu peste 60 de bani mai ieftină decât în stațiile Petrom, următoarea cea mai accesibilă rețea, potrivit datelor analizate de Profit.

După scumpirea de joi, cu 15 bani, compania revenise deja cu o ieftinire masivă de peste 70 de bani în urmă cu doar două zile.

Cum stau ceilalți jucători: OMV, Lukoil, MOL și Socar

Restul marilor rețele rămân mult peste nivelul Rompetrol.

La OMV, prețul la benzină este de 9,33 lei/l, după o reducere de 10 bani. La Lukoil, litrul de benzină este 9,22 lei. În timp ce la OL și Socar, benzina înregistrează prețul de 9,43 lei/l.

Asta înseamnă diferențe de peste 80 de bani pe litru față de prețul practicat de Rompetrol.

În același timp, OMV a crescut prețul la motorină cu 10 bani, până la 10,18 lei/l, conform Monitorului Prețurilor pentru București.

Petrom are cel mai mic preț din piață la motorină

Pe segmentul diesel, situația este diferită. Petrom oferă cel mai mic tarif, de 10,09 lei/l, în timp ce la Rompetrol și Lukoil, motorina este de 10,27 lei/l. La MOL, motorina înregistrează 10,28 lei/l.

Guvernul este așteptat să adopte o ordonanță de urgență prin care acciza la motorină va fi redusă cu 30 de bani pe litru.

În practică, asta ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 36 de bani/l la pompă, dacă reducerea va fi transferată integral în prețul final.

