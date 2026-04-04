Prima pagină » Sport » Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. SUUB: „Evoluția pacientului este firească”

Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. SUUB: „Evoluția pacientului este firească”

Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. SUUB: „Evoluția pacientului este firească”
Foto Shutterstock

Spitalul Universitar a venit cu noi informații în ceea ce privește starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Fostul selecționer al României a suferit în cursul zilei de vineri, 3 aprilie, două infarcturi. Asta după ce pe 31 martie, chiar în ziua meciului cu Slovacia, i s-a montat un defribilator cardiac intern.

Comunicatul SUUB

Spitalul Universitar din București a venit cu noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă.

SUUB va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, a transmis Spitalul Universitar din București.

Problemele medicale cu care se confruntă Mircea Lucescu

Problemele de sănătate pentru Mircea Lucescu au apărut încă de la începutul lunii februarie. Atunci când a fost pentru prima oară internat la Spitalul Universitar din București, din cauza unor probleme cardiace, o gripă severă cu complicații și un furuncul.

După ce a stat o săptămână internat la Spitalul Universitar din București, Mircea Lucescu a plecat în Belgia pentru un control amănunțit.

Deși medicii i-au recomandat celui mai titrat antrenor român să pună capăt carierei de antrenorat, Il Luce a stat pe banca tehnică a României la barajul cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1.

Problemele pentru antrenor au continuat. Înainte de amicalul cu Slovacia, lui Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia și a fost transportat de urgență la spital, acolo unde i s-a montat un defibrilator cardiac intern.

Fostul selecționer al României urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă starea de sănătate a acestuia s-a agravat și a suferit două infarcturi, conform surselor Prosport.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
07:26
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe