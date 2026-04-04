Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. SUUB: „Evoluția pacientului este firească”

Spitalul Universitar a venit cu noi informații în ceea ce privește starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Fostul selecționer al României a suferit în cursul zilei de vineri, 3 aprilie, două infarcturi. Asta după ce pe 31 martie, chiar în ziua meciului cu Slovacia, i s-a montat un defribilator cardiac intern.

Comunicatul SUUB

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. SUUB va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectarea demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, a transmis Spitalul Universitar din București.

Problemele medicale cu care se confruntă Mircea Lucescu

Problemele de sănătate pentru Mircea Lucescu au apărut încă de la începutul lunii februarie. Atunci când a fost pentru prima oară internat la Spitalul Universitar din București, din cauza unor probleme cardiace, o gripă severă cu complicații și un furuncul.

După ce a stat o săptămână internat la Spitalul Universitar din București, Mircea Lucescu a plecat în Belgia pentru un control amănunțit.

Deși medicii i-au recomandat celui mai titrat antrenor român să pună capăt carierei de antrenorat, Il Luce a stat pe banca tehnică a României la barajul cu Turcia, pierdut cu scorul de 0-1.

Problemele pentru antrenor au continuat. Înainte de amicalul cu Slovacia, lui Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia și a fost transportat de urgență la spital, acolo unde i s-a montat un defibrilator cardiac intern.

Fostul selecționer al României urma să fie externat vineri, 3 aprilie, însă starea de sănătate a acestuia s-a agravat și a suferit două infarcturi, conform surselor Prosport.

