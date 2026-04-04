Explozie într-un bloc din Galați. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital

Trei persoane au fost rănite sâmbătă dimineață în urma unei explozii produse într-un bloc din Târgu Bujor, județul Galați. Deși deflagrația a fost puternică, aceasta nu a fost urmată de incendiu, ceea ce a limitat amploarea pagubelor și a permis intervenția rapidă a echipajelor de urgență.

Trei victime, transportate la spital

În urma incidentului, trei persoane au fost rănite. Victimele au fost găsite conștiente și cooperante, fiind preluate de echipajele medicale și duse la Spitalul Județean Galați pentru evaluare și tratament.

La fața locului au acționat pompieri, paramedici SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Rolul acestora a fost să securizeze zona, să acorde primul ajutor și să gestioneze rapid situația pentru a evita eventuale complicații.

Pentru a elimina orice risc suplimentar, autoritățile au dispus evacuarea persoanelor aflate la etajele superioare ale blocului. Măsura a fost luată temporar, până la verificarea condițiilor de siguranță din imobil.

Ipoteză preliminară: problemă la o butelie

Primele indicii arată că explozia ar fi fost provocată de o butelie de gaz care nu era etanșată corespunzător. Ancheta urmează să confirme cu exactitate cauza și circumstanțele producerii deflagrației.

Autoritățile reamintesc că utilizarea necorespunzătoare a buteliilor sau a instalațiilor de gaz poate genera incidente grave. Verificarea periodică și respectarea regulilor de utilizare rămân esențiale pentru prevenirea unor astfel de situații.

