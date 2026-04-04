Moment rar la Vatican în Vinerea Mare a Paștelui Catolic. Papa Leon al XIV-lea a purtat semnul credinței pe întreg traseul Căii Crucii

Mihai Tănase
Papa Leon al XIV-lea - Foto: Instagram/vaticannews

Papa Leon al XIV-lea a marcat un moment rar în istoria Bisericii Catolice, purtând Crucea pe întreg traseul Căii Crucii, la Colosseum, în Vinerea Mare a Paștelui Catolic, în fața a zeci de mii de credincioși.

Un moment cu profundă încărcătură spirituală a avut loc la Roma, unde Papa Leon al XIV-lea a devenit al doilea Suveran Pontif care a purtat Crucea pe tot parcursul ceremoniei Căii Crucii, organizată în Vinerea Mare la Colosseum.

Aproximativ 30.000 de credincioși au fost prezenți la eveniment. De asemenea, milioane de oameni din întreaga lume au urmărit ceremonia prin intermediul televiziunii, radioului și rețelelor sociale.

Într-o atmosferă solemnă, luminată de mii de lumânări, Papa a condus procesiunea prin ruinele vechiului edificiu roman, loc încărcat de istorie, unde numeroși creștini au fost martirizați în primele veacuri.

Prin acest gest, Papa Leon al XIV-lea continuă o tradiție rară, urmând exemplul Papa Ioan Paul al II-lea, care a purtat Crucea pe întreg traseul Calea Crucii timp de mai bine de un deceniu, între 1980 și 1994.

Sursa video – X/vaticannews

