Țara din Europa unde se dau amenzi mari pentru grătar. Ce trebuie să știe românii

Regulile pentru grătar din Germania sunt clare pentru toată lumea și cine le încalcă… suportă consecințele și sancțiunile autorităților. Astfel, un moment de relaxare se poate transforma într-un conflict cu vecinii, cu proprietarul clădirii în care locuiești sau chiar cu polițiștii.

Totuși, nu există o regulă generală, valabilă peste tot, care stabilește de câte ori ai voie să faci grătar sau nu, iar situațiile diferă foarte mult de la un oraș la altul și mai depinde chiar și de regulile clădirii în care locuiești.

De exemplu, la Bonn, proprietarii pot limita grătarul la o singură dată pe lună, în timp ce la Westerstede pot fi tolerate chiar și zece pe an.

Dar contează mult și relația cu vecinii și prevederile din regulamentul de ordine interioară. Deviza „un grătar pe săptămână nu deranjează pe nimeni” poate duce la plângeri, avertismente și chiar intervenția proprietarului.

Fumul și gălăgia pe timpul nopții, principalele surse de probleme

În general, în cazul unui grătar, problemele pornesc de la fum, mai ales dacă intră în apartamentele vecinilor. Tocmai acest lucru poate fi considerat un disconfort destul de serios.

Mai mult, grătarul care se prelungește până târziu în noapte poate fi interpretat ca fiind o tulburare a liniștii. Așadar, cânt te apuci de un gratar, ar fi bine să ții cont de direcția vântului și să fii atent la cantitatea de fum și la orele la care activitatea nu îi deranjează pe ceilalți. Uneori, chiar și o discuție prealabilă cu vecinii te poate scuti de neplăcerile ulterioare.

De asemenea, în unele locuri, grătarul pe balcon este interzis sau este permis doar în anumite intervale orare, potrivit Merkur.de. Deci, este recomandat să te informezi în legătură regulamentul clădirii și prevederile aplicabile în zona în care locuiești.

Sau poți să alegi grătarul pe gaz, ca o variantă mai „prietenoasă”, pentru că face mai puțin fum, se încălzește repede și, nu în ultimul rând, se curăță și mai ușor..

