Valentin Stan: Iranul bombardează țările vecine în speranța creșterii presiunii din partea societăților din Orientul Mijlociu

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat declarațiile lui Donald Trump privind negocierile cu Iranul și eventualele represalii. Invitatul a spus că aceste mesaje trebuie înțelese în contextul unei strategii militare mai largi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Trump își dă timp să mai aducă mii de militari acolo

Profesorul a spus că termenele limită anunțate de Donald Trump nu trebuie interpretate ca ultimatumuri reale, ci ca parte a unei strategii de timp. În opinia sa, aceste declarații oferă spațiu pentru mobilizarea forțelor americane în regiune.

Ce face Trump? Zice, bă, vă dau un ultimatum de două zile, vă dau un ultimatum de șase zile, vă dau un ultimatum de zece zile… Sunt varză americanii. Americanii sunt varză. Păi alea sunt ultimatumuri ce le-a dat Trump lor? Trump concentrează forțe în zonă. El își dă timp să mai aducă mii de militari acolo. De ce îi aduce? Ca să nu îi folosească. Mai ții minte ce ți-am zis data trecută? Și era tot așa. Vine Tripoli cu pușcașii marini, nu știu ce. Așa se face.

Iranul speră să producă o răsturnare socială

Stan a spus că există contacte și discuții între părți. În opinia sa, problema majoră este identificarea interlocutorilor relevanți din partea Iranului.

Iranienii aruncă cu rachete disperați, în toate părțile, în speranța asta stupidă că, nu-i așa, cumva ar putea să producă o răsturnare socială în schema de lucru a alianței. Iar Trump se amuză. Le zice, bă, hai să vă spun un secret. Trump: Tâmpiților, luați-o pe asta, vedeți cum o rezolvați. Zice, am vorbit, mă refer la tâmpiți, oamenii inteligenți care se uită la această emisiune sunt prietenii noștri. Ghici ce? Printre ei se mai uită și rezerviști de la SRI, mai proști așa. Vine Trump, luați-o pe asta tâmpiților, și zice așa: Bă, noi negociem cu ei, deși ei spun că nu negociază. Și ghici ce? Noi nu prea mai știm cu cine să stăm de vorbă acolo.

