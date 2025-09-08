Prima pagină » Actualitate » Biletul de TREN costă 3500 de euro pentru o singură persoană. De ce este atât de scump şi ce ţări vizitezi

08 sept. 2025, 10:04, Actualitate
Trenul de lux Orient Express La Dolce Vita a pornit la drum prin Italia și în 2025, oferind călătorilor nu doar transport, ci o adevărată experiență de artă, gastronomie și rafinament. Prețul, însă, a stârnit uimire: 3.500 de euro pentru o singură persoană, pentru un voiaj de două zile și o noapte.

Iar acesta este cel mai mic preț pentru o călătorie cu Orient Express La Dolce Vita.

Călătorie în stilul „La Dolce Vita”

Noul tren Orient Express are doar 62 de locuri, distribuite în cabine Deluxe și Suite, fiecare cu baie privată. Designul interior este inspirat de eleganța italiană: lemn, textile fine și detalii de alamă. Trenul are vagoane-restaurant și un bar de lux sofisticat.

Pe traseu, pasagerii au oportunitatea să descopere 14 regiuni ale Italiei, fie într-o călătorie scurtă de o noapte, fie în tururi de câteva zile. Printre destinațiile vizitate se numără Roma, Sicilia, Taormina, Palermo, Maratea, dar și Toscana, unde sunt incluse degustări de vinuri și vizite în podgorii celebre.

Prețul unui bilet cu Orient Express La Dolce Vita nu include doar transportul și cazarea. Biletele acoperă mese gândite ca un adevărat „Grand Tour gastronomic” al Italiei, băuturi alese, room service permanent și excursii organizate în afara trenului.

Cina, servită pe fețe de masă brodate, cu tacâmuri din argint și porțelan italian, este considerată punctul culminant al experienței.

De asemenea, fiecare detaliu este personalizat: de la micul dejun cu brioșe siciliene și cafea italiană până la ceaiul de după-amiază pregătit după ceremonii tradiționale chinezești. Seara, pasagerii sunt invitați la aperitiv în vagonul-bar, acompaniat de vinuri și cocktailuri.

Rute propuse pentru Orient Express La Dolce Vita

Orient Express La Dolce Vita propune șase rute diferite. Printre cele mai populare:

  • Roma – Sicilia – Roma, cu opriri la Messina, Maratea și Palermo;
  • Roma – Montalcino – Roma, o escapadă de două zile în inima Toscanei, cu degustări de vinuri în podgorii faimoase, la un preț imbatabil: 3500 de euro biletul.

Orient Express La Dolce Vita nu este doar un simplu tren, ci reprezintă un concept de călătorie luxoasă, o revenire la epoca de aur a trenurilor de elită. Această experiență se adresează exclusiv celor care își permit să plătească pentru atmosferă și rafinament.

Mediafax
