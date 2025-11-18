Birocrație sau rea voință, într-o primărie din Iași? Ce a ajuns să facă o femeie, de la o CERERE banală depusă la ghișeu

O banală cerere depusă la ghișeu s-a transformat într-o adevărată epopee, la o primărie din județul Iași. O femeie din localitatea Ungheni se luptă cu birocrația pentru obținerea unor simple copii xerox după filele Registrului agricol din anii ’50-’60.

Documentele îi sunt necesare pentru clarificarea situației terenurilor familiei sale, dar nu poate face rost de ele dintr-un motiv absolut halucinant, scrie Ziarul de Iași.

În loc să primească hârtiile cerute, ea s-a lovit de tăcere, excepții procedurale și refuzuri oficiale.

Totul a început în octombrie 2023, când V.S. a înaintat primăriei din Ungheni o solicitare pentru „copii conforme cu originalul” ale înscrierilor privind proprietățile părinților și rudelor sale. Cazul a ajuns în instanță, acolo unde reprezentanții administrației locale au susținut că cererea ar fi fost neclară, deoarece nu erau menționați titularii rolurilor agricole. Chiar dacă femeia scrisese numele acestora chiar în debutul solicitării, a revenit cu completări.

Degeaba, însă. În loc să soluționeze cererea, Primăria Ungheni a preferat să invoce în instanță o serie întreagă de excepții: ba inadmisibilitatea acțiunii, ba lipsa capacității de folosință sau a calității procesuale a instituțiilor implicate.

Culmea, Tribunalul Iași a declarat plângerea depusă de femeie ca tardivă – magistrații i-au imputat lui V.S. c[ nu a contestat lipsa de răspuns în termen de 30 de zile, ci a depus acțiunea mult mai târziu, pe 5 ianuarie 2024.

