Bogdan Ivan denunță un fals. „Nu am abordat niciun oficial al poliției de frontieră ca să cer un tratament diferit”. Reacția lui Radu Oprea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat public după apariția unor informații potrivit cărora el și secretarul general al Guvernului, Radu Ștefan Oprea, ar fi beneficiat de un tratament preferențial în Aeroportul Timișoara. Cei doi lideri PSD resping acuzațiile și vorbesc despre o campanie de dezinformare.

Ivan: „Fake-News grosolan” în jurul deplasării de la Timișoara

Bogdan Ivan susține că informațiile apărute în spațiul public sunt complet neadevărate și acuză un atac politic.

„Am văzut un Fake-News grosolan care mă vizează, referitor la îmbarcarea mea și a colegului meu Radu Oprea, pe aeroportul din Timișoara.

Nu am abordat niciun oficial al poliției de frontieră sau pe oricine altcineva ca să cer un tratament diferit. Este jenant cât de jos poate ajunge discuția în contextul politic inflamat al acestor zile.”

Ministrul a încercat să contracareze acuzațiile și prin detalii legate de deplasarea sa, sugerând că subiectul real ar trebui să fie investițiile din energie, nu presupuse privilegii.

„M-aș fi bucurat ca acel activist să zică că și eu și Radu Oprea am avut bilete la economic, după ce am fost pe șantierul termocentralei de la Mintia, Hunedoara. Care va produce din acest an 1700 MW. Și care va face ca prețul energiei electrice să scadă pentru români și pentru companiile românești.”

În final, Ivan transmite că nu va continua disputa și că își va concentra atenția pe proiectele din domeniul energetic.

„În rest, aleg să ignor aceste atacuri mărunte și să mă ocup de ceea ce contează cu adevărat: producția de energie, capacitățile de stocare și investițiile de miliarde de euro în sistemul energetic național. Asta contează!”

Radu Oprea: „Fals, minciună, neadevăr!”

La rândul său, Radu Ștefan Oprea a avut o reacție similară, respingând ferm acuzațiile apărute.

„Sunt indignat pentru că un mincinos încearcă să îmi ia dreptul de a mă comporta ca un om normal.”

Oficialul guvernamental neagă că ar fi cerut un culoar special sau un tratament preferențial în aeroport.

„Citesc că aș fi cerut în Aeroportul Timișoara să trec prin altă parte, nu pe la controlul de securitate normal. Fals, minciună, neadevăr! Am trecut perfect normal ca oricare om prin controlul de securitate. De altfel, așa cum o fac de fiecare dată când călătoresc cu avionul.”

Oprea susține că astfel de informații fac parte dintr-un tipar mai larg de dezinformare în context politic tensionat.

„Înțeleg de ce se întâmplă acum ca dezinformarea, minciuna să fie principala armă a ‘propagandei’, dar voi continua să stric narativul comportându-mă firesc și normal.”

Poliția Română și Poliția de Frontieră au reacționat

Instituțiile fac apel la verificarea informațiilor înainte de publicare, subliniind că astfel de subiecte pot afecta imaginea publică, chiar și atunci când nu au o bază reală. Poliția Română și Poliția de Frontieră au respins oficial aceste afirmații, precizând că nu au fost implicate în niciun astfel de incident.

„Informaţiile transmise sunt false şi nu au legătură cu realitatea.

Reprezentanţii Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră nu au fost contactaţi şi nu au atribuţii în organizarea cordonului de trecere.

Cele două instituţii nu au fost contactate înainte de publicarea materialului, pentru un punct de vedere oficial.”