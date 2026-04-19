Prima pagină » Actualitate » Bogdan Ivan denunță un fals. „Nu am abordat niciun oficial al poliției de frontieră ca să cer un tratament diferit”. Reacția lui Radu Oprea

Bogdan Ivan denunță un fals. „Nu am abordat niciun oficial al poliției de frontieră ca să cer un tratament diferit". Reacția lui Radu Oprea

Galerie Foto 6

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat public după apariția unor informații potrivit cărora el și secretarul general al Guvernului, Radu Ștefan Oprea, ar fi beneficiat de un tratament preferențial în Aeroportul Timișoara. Cei doi lideri PSD resping acuzațiile și vorbesc despre o campanie de dezinformare.

Ivan: „Fake-News grosolan” în jurul deplasării de la Timișoara

Bogdan Ivan susține că informațiile apărute în spațiul public sunt complet neadevărate și acuză un atac politic.

Am văzut un Fake-News grosolan care mă vizează, referitor la îmbarcarea mea și a colegului meu Radu Oprea, pe aeroportul din Timișoara.
Nu am abordat niciun oficial al poliției de frontieră sau pe oricine altcineva ca să cer un tratament diferit. Este jenant cât de jos poate ajunge discuția în contextul politic inflamat al acestor zile.”

Ministrul a încercat să contracareze acuzațiile și prin detalii legate de deplasarea sa, sugerând că subiectul real ar trebui să fie investițiile din energie, nu presupuse privilegii.

„M-aș fi bucurat ca acel activist să zică că și eu și Radu Oprea am avut bilete la economic, după ce am fost pe șantierul termocentralei de la Mintia, Hunedoara. Care va produce din acest an 1700 MW. Și care va face ca prețul energiei electrice să scadă pentru români și pentru companiile românești.”

În final, Ivan transmite că nu va continua disputa și că își va concentra atenția pe proiectele din domeniul energetic.

În rest, aleg să ignor aceste atacuri mărunte și să mă ocup de ceea ce contează cu adevărat: producția de energie, capacitățile de stocare și investițiile de miliarde de euro în sistemul energetic național. Asta contează!”

Radu Oprea: „Fals, minciună, neadevăr!”

La rândul său, Radu Ștefan Oprea a avut o reacție similară, respingând ferm acuzațiile apărute.

„Sunt indignat pentru că un mincinos încearcă să îmi ia dreptul de a mă comporta ca un om normal.”

Oficialul guvernamental neagă că ar fi cerut un culoar special sau un tratament preferențial în aeroport.

„Citesc că aș fi cerut în Aeroportul Timișoara să trec prin altă parte, nu pe la controlul de securitate normal. Fals, minciună, neadevăr! Am trecut perfect normal ca oricare om prin controlul de securitate. De altfel, așa cum o fac de fiecare dată când călătoresc cu avionul.

Oprea susține că astfel de informații fac parte dintr-un tipar mai larg de dezinformare în context politic tensionat.

„Înțeleg de ce se întâmplă acum ca dezinformarea, minciuna să fie principala armă a ‘propagandei’, dar voi continua să stric narativul comportându-mă firesc și normal.”

Poliția Română și Poliția de Frontieră au reacționat

Instituțiile fac apel la verificarea informațiilor înainte de publicare, subliniind că astfel de subiecte pot afecta imaginea publică, chiar și atunci când nu au o bază reală. Poliția Română și Poliția de Frontieră au respins oficial aceste afirmații, precizând că nu au fost implicate în niciun astfel de incident.

„Informaţiile transmise sunt false şi nu au legătură cu realitatea.
Reprezentanţii Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră nu au fost contactaţi şi nu au atribuţii în organizarea cordonului de trecere.
Cele două instituţii nu au fost contactate înainte de publicarea materialului, pentru un punct de vedere oficial.”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Daniel Băluţă: „Comportamentul lui Ilie Bolojan este similar cu al lui Alexandru Lăpuşneanu. Cineva trebuie să-l oprească”
15:36
Daniel Băluţă: „Comportamentul lui Ilie Bolojan este similar cu al lui Alexandru Lăpuşneanu. Cineva trebuie să-l oprească”
REACȚIE Lovitură pentru cei care se folosesc de persoanele cu dizabilități ca să profite de facilități fiscale. Ce a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole
15:23
Lovitură pentru cei care se folosesc de persoanele cu dizabilități ca să profite de facilități fiscale. Ce a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole
ULTIMA ORĂ Prima femeie secretar general din istoria Uniunii Interparlamentare este româncă. A câştigat alegerile cu peste 70% din voturi
15:16
Prima femeie secretar general din istoria Uniunii Interparlamentare este româncă. A câştigat alegerile cu peste 70% din voturi
ULTIMA ORĂ Atenţie în Masivul Făgăraş! Salvamontiştii avertizează că traseele sunt şi rămân închise
15:07
Atenţie în Masivul Făgăraş! Salvamontiştii avertizează că traseele sunt şi rămân închise
FLASH NEWS Ciolacu laudă cârnații de Pleșcoi, intrați în topuri internaționale. „Un produs local care trece granițele țării devine un punct de atracție”
14:46
Ciolacu laudă cârnații de Pleșcoi, intrați în topuri internaționale. „Un produs local care trece granițele țării devine un punct de atracție”
EXCLUSIV Un român a dat lovitura cu o afacere, în Germania. Face îngheţată pentru căţeii nemţilor. Cât costă o porție
14:39
Un român a dat lovitura cu o afacere, în Germania. Face îngheţată pentru căţeii nemţilor. Cât costă o porție
Mediafax
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Propunerea șefului AIE pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Delia la începutul carierei sale în muzică! Transformarea prin care a trecut artista este uimitoare. Se poza numai în ipostaze sexy
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Musca digitală. Cât de aproape suntem de simularea unui creier?
STUDIU Oamenii de știință cer interzicerea imediată a fierberii homarilor de vii
16:40
Oamenii de știință cer interzicerea imediată a fierberii homarilor de vii
RĂZBOI Trump acuză Iranul de încălcarea armistițiului după ce a închis din nou Strâmtoarea Ormuz. Președintele amenință cu anihilarea: „Le vom distruge tot”
16:32
Trump acuză Iranul de încălcarea armistițiului după ce a închis din nou Strâmtoarea Ormuz. Președintele amenință cu anihilarea: „Le vom distruge tot”
ANUNȚ Daniel Băluță anunță că PSD va spune mâine stop unui comportament care ”dezbină oamenii”: Am convingerea că acest sistem bolnav va fi îndepărtat
15:56
Daniel Băluță anunță că PSD va spune mâine stop unui comportament care ”dezbină oamenii”: Am convingerea că acest sistem bolnav va fi îndepărtat
JOBURI Reduceri de personal la Meta. Circa 8.000 de angajaţi ar urma să fie concediați începând din 20 mai 2026
15:07
Reduceri de personal la Meta. Circa 8.000 de angajaţi ar urma să fie concediați începând din 20 mai 2026
PODCAST ALTCEVA Eduard Agachi, despre Elon Musk: Un caz extrem de atipic numerologic / Ce i-a atras atenția numerologului
15:00
Eduard Agachi, despre Elon Musk: Un caz extrem de atipic numerologic / Ce i-a atras atenția numerologului
EXCLUSIV România are peste 6.000 de privilegiaţi care călătoresc cu paşaport diplomatic. Ministerul Afacerilor Externe a eliberat zeci de mii de astfel de documente din ‘90 și până azi
14:43
România are peste 6.000 de privilegiaţi care călătoresc cu paşaport diplomatic. Ministerul Afacerilor Externe a eliberat zeci de mii de astfel de documente din ‘90 și până azi

Cele mai noi

Trimite acest link pe