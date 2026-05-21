Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan pe subiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. „Premierul demis vrea să blocheze și acest cap de pod”

Fost ministru al Energiei, Bogdan Ivan îl critică pe premierul interimar Ilie Bolojan pentru afirmațiile făcute pe marginea subiectului reactoarelor nucleare de la Doicești. Primul-ministru a pus sub semnul întrebării rostul acestui proiect.

Într-o postare pe Facebook, Bogdan Ivan insistă că în acest „singur domeniu clar și palpabil” România mai este legată de SUA – în energie.

„Nu e un drum comunal sau un cămin cultural”

Astfel, rolul proiectelor nucleare de la Cernavodă și Doicești devine unul extrem de important.

„Premierul demis vrea să blocheze și acest singur cap de pod pe care da, puteam construi împreună. Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile.

Proiectul SMR de la Doicești nu este un proiect politic. Este unul strategic. Poate una dintre puținele teme pe care administrațiile republicane și democrate din SUA s-au înțeles a rămas energia nucleară și în special tehnologia inovativă SMR. În România, proiectul a fost și este susținut de liberali și social-democrați deopotrivă. Din 2020 și până azi. Energia chiar nu ar trebui să aibă culoare politică”, a subliniat Bogdan Ivan.

Mai departe, fostul ministru a adăugat că în proiect „au fost și sunt implicate companii cu prezență globală”. În opinia sa, investițiile nucleare presupun costuri ridicate, din cauza normelor stricte de siguranță și a capacității de producție.

De ce este important proiectul „Doicești”

„Indiferent de numele companiei care implementează acest proiect, el poziționează România ca prima țară din Europa care produce energie cu acest tip de tehnologie. România poate aștepta din nou sau poate lua leadership-ul în producția de energie nucleară. Când ceva poate funcționa bine și face diferența, e o greșeală să îl blochezi”, a menționat Ivan.

Potrivit acestuia, pentru România este important, acum, ca partenerii americani să știe că rămânem angajați în proiect:

„În momentul acesta cred că este cu atât mai important ca partenerii noștri din SUA să știe că suntem oameni serioși și că rămânem angajați în continuare acestui proiect, a cărui valoare va fi de minim 5 miliarde de dolari, mai ales că tot ei asigură cele mai importante surse de finanțare pentru proiect. Practic, deși nu este un proiect pe care îl plătesc românii, a intrat pe lista de tăieri a premierului interimar. Mă întreb de ce?”.

Recent, Ilie Bolojan a declarat că proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești „are probleme serioase” de fezabilitate.

