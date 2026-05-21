Prima pagină » Actualitate » Care este rolul liniei mici de sub literele F și J și numărul 5 de pe tastatură? Este de mare ajutor

Care este rolul liniei mici de sub literele F și J și numărul 5 de pe tastatură? Este de mare ajutor

Care este rolul liniei mici de sub literele F și J și numărul 5 de pe tastatură? Este de mare ajutor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

După telefonul mobil, computerul este, fără îndoială, cel mai utilizat dispozitiv, în principal pentru că este cel mai comun instrument pentru îndeplinirea practic a oricărei sarcini. Fie că este desktop sau laptop, toate computerele au aceleași caracteristici de bază: un ecran și o tastatură, scrie El Economista.

După atâția ani și ore de utilizare, mulți oameni știu tastatura pe de rost și pot tasta fără să se uite, deși există și mulți oameni care, în ciuda timpului trecut, încă trebuie să se uite pentru a evita greșelile. În orice caz, tastaturile sunt o imagine familiară pentru toată lumea, dar ați observat vreodată că unele taste de pe tastatură au o mică linie scoasă în relief?

Există un motiv clar pentru asta. Nu, nu este un defect de fabricație sau o caracteristică aleatorie, ci acele mici semne de pe tastele F, J și adesea cele 5 de pe tastatura numerică servesc unui scop foarte specific, deoarece sunt concepute pentru a îmbunătăți viteza și precizia de tastare, mai ales dacă nu te uiți la tastatură în timp ce tastezi.

De altfel, aceste linii mici sunt ghidaje tactile. Funcția lor principală este de a vă permite să poziționați corect degetele arătătoare pe tastele F și J fără a fi nevoie să priviți tastatura. Majoritatea tastaturilor, fie ele de calculator sau de la mașina de scris, au încorporat această caracteristică de zeci de ani.

Apoi, atunci când înveți să tastezi corect folosind toate cele zece degete, există un rând din mijloc pe tastatură unde mâinile tale ar trebui să se odihnească întotdeauna. Se numește rândul principal.

Ideea este că, fără să se uite, degetele tale vor găsi sau poziționa literele pe tastatură, iar aceste linii sunt plasate astfel încât să poți stabili baza sau centrul tastaturii fără a fi nevoie să privești în jos.

În ce privește linia de pe tasta 5 a tastaturii numerice, ea are o funcție similară. Tastatura numerică, de obicei situată în dreapta tastaturii principale, este concepută pentru introducerea rapidă a numerelor. În acest caz, tasta 5 este punctul central de referință. Celelalte taste numerice sunt accesate prin extinderea degetelor din această poziție centrală, facilitând introducerea rapidă a datelor numerice fără a privi.

Datorăm această invenție lui June E. Botich, care a înregistrat brevetul în 1982 tocmai pentru a îmbunătăți viteza și precizia dactilografiilor prin reducerea nevoii de a privi în jos.

Autorul recomandă:

Tastatura cu care Apple vrea să revoluționeze laptopurile. Ce poți face cu ea

Recomandarea video

Citește și

UTILE Cele șase mașini care vor dispărea în 2026: adio modelelor îndrăgite de șoferi
14:15
Cele șase mașini care vor dispărea în 2026: adio modelelor îndrăgite de șoferi
ULTIMA ORĂ PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, pentru banii dați de Guvern fraților Micula când acesta era premier
14:03
PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, pentru banii dați de Guvern fraților Micula când acesta era premier
UTILE Proverbul chinezesc al zilei. „Femeia adormită care s-a trezit…” O lecție despre încredere, putere și transformare
13:44
Proverbul chinezesc al zilei. „Femeia adormită care s-a trezit…” O lecție despre încredere, putere și transformare
POLITICĂ Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan pe subiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. „Premierul demis vrea să blocheze și acest cap de pod”
13:38
Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan pe subiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. „Premierul demis vrea să blocheze și acest cap de pod”
UTILE Ce fel de sare este bine să consumi, de fapt, pentru sănătatea organismului, potrivit experților
13:09
Ce fel de sare este bine să consumi, de fapt, pentru sănătatea organismului, potrivit experților
UTILE Adio GPS-ului american: 5 miliarde de oameni folosesc Galileo, sistemul de navigație 100% European. Cât de precis este
12:58
Adio GPS-ului american: 5 miliarde de oameni folosesc Galileo, sistemul de navigație 100% European. Cât de precis este
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv. Ce pedeapsă a primit
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
Scrisul ar putea ascunde indicii despre declinul cognitiv, arată un studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe