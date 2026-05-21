Care este rolul liniei mici de sub literele F și J și numărul 5 de pe tastatură? Este de mare ajutor

După telefonul mobil, computerul este, fără îndoială, cel mai utilizat dispozitiv, în principal pentru că este cel mai comun instrument pentru îndeplinirea practic a oricărei sarcini. Fie că este desktop sau laptop, toate computerele au aceleași caracteristici de bază: un ecran și o tastatură, scrie El Economista.

După atâția ani și ore de utilizare, mulți oameni știu tastatura pe de rost și pot tasta fără să se uite, deși există și mulți oameni care, în ciuda timpului trecut, încă trebuie să se uite pentru a evita greșelile. În orice caz, tastaturile sunt o imagine familiară pentru toată lumea, dar ați observat vreodată că unele taste de pe tastatură au o mică linie scoasă în relief?

Există un motiv clar pentru asta. Nu, nu este un defect de fabricație sau o caracteristică aleatorie, ci acele mici semne de pe tastele F, J și adesea cele 5 de pe tastatura numerică servesc unui scop foarte specific, deoarece sunt concepute pentru a îmbunătăți viteza și precizia de tastare, mai ales dacă nu te uiți la tastatură în timp ce tastezi.

De altfel, aceste linii mici sunt ghidaje tactile. Funcția lor principală este de a vă permite să poziționați corect degetele arătătoare pe tastele F și J fără a fi nevoie să priviți tastatura. Majoritatea tastaturilor, fie ele de calculator sau de la mașina de scris, au încorporat această caracteristică de zeci de ani.

Apoi, atunci când înveți să tastezi corect folosind toate cele zece degete, există un rând din mijloc pe tastatură unde mâinile tale ar trebui să se odihnească întotdeauna. Se numește rândul principal.

Ideea este că, fără să se uite, degetele tale vor găsi sau poziționa literele pe tastatură, iar aceste linii sunt plasate astfel încât să poți stabili baza sau centrul tastaturii fără a fi nevoie să privești în jos.

În ce privește linia de pe tasta 5 a tastaturii numerice, ea are o funcție similară. Tastatura numerică, de obicei situată în dreapta tastaturii principale, este concepută pentru introducerea rapidă a numerelor. În acest caz, tasta 5 este punctul central de referință. Celelalte taste numerice sunt accesate prin extinderea degetelor din această poziție centrală, facilitând introducerea rapidă a datelor numerice fără a privi.

Datorăm această invenție lui June E. Botich, care a înregistrat brevetul în 1982 tocmai pentru a îmbunătăți viteza și precizia dactilografiilor prin reducerea nevoii de a privi în jos.

