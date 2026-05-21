Ce fel de sare este bine să consumi, de fapt, pentru sănătatea organismului, potrivit experților

O deficiență a acestui nutrient se poate manifesta prin oboseală, ceață mentală, dificultăți de concentrare sau piele uscată, scrie El Economista.

Sarea este esențială în dieta noastră, dar o doză foarte mare poate duce la probleme grave de sănătate. Recomandările sugerează ca un consum de sare să nu depășească 5 sau 6 grame pe zi, adică o linguriță. În plus, această cantitate include nu doar sarea pe care o adăugăm în mâncare, ci și sarea prezentă în mod natural în alimente.

Deși cantitatea este importantă, un alt factor de luat în considerare este tipul de sare, un aspect care trece adesea neobservat. După cum explică medicul și comunicatorul științific Isabel Viña într-una dintre cele mai recente postări ale sale pe rețelele de socializare: „Sarea iodată este, fără îndoială, cea mai bună sare pentru sănătate. Sarea îmbogățită cu iod este cea mai sigură și mai consistentă sursă de iod din dieta noastră.”

Ce este iodul?

Iodul este un oligoelement și un nutrient care apare în mod natural în organism și este esențial pentru ca celulele să transforme alimentele în energie. Deși sarea iodată este una dintre cele mai directe surse de iod, aceasta se găsește în mod natural și în unele crustacee, pește și alge marine.

„Iodul este esențial pentru sinteza hormonilor tiroidieni. Este ingredientul cheie pentru ca glanda noastră tiroidă să producă cantitatea optimă de hormoni care reglează metabolismul energetic”, spune expertul.

Potrivit spuselor sale, aportul insuficient de iod din dietă se manifestă în nenumărate moduri, cum ar fi ceață mentală, lipsa de concentrare, oboseală, epuizare, scăderea capacității de efort și a sintezei masei musculare, colesterol ridicat, constipație, piele uscată și retenție de lichide.

„De fapt, deficitul de iod a fost legat de o incidență mai mare a fibroadenoamelor mamare și este, de asemenea, necesar pentru detoxifierea sistemului nervos central”, conchide expertul.

