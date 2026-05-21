Prima pagină » Actualitate » Ce fel de sare este bine să consumi, de fapt, pentru sănătatea organismului, potrivit experților

Ce fel de sare este bine să consumi, de fapt, pentru sănătatea organismului, potrivit experților

Ce fel de sare este bine să consumi, de fapt, pentru sănătatea organismului, potrivit experților
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

O deficiență a acestui nutrient se poate manifesta prin oboseală, ceață mentală, dificultăți de concentrare sau piele uscată, scrie El Economista.

Sarea este esențială în dieta noastră, dar o doză foarte mare poate duce la probleme grave de sănătate. Recomandările sugerează ca un consum de sare să nu depășească 5 sau 6 grame pe zi, adică o linguriță. În plus, această cantitate include nu doar sarea pe care o adăugăm în mâncare, ci și sarea prezentă în mod natural în alimente.

Deși cantitatea este importantă, un alt factor de luat în considerare este tipul de sare, un aspect care trece adesea neobservat. După cum explică medicul și comunicatorul științific Isabel Viña într-una dintre cele mai recente postări ale sale pe rețelele de socializare: „Sarea iodată este, fără îndoială, cea mai bună sare pentru sănătate. Sarea îmbogățită cu iod este cea mai sigură și mai consistentă sursă de iod din dieta noastră.”

Ce este iodul?

Iodul este un oligoelement și un nutrient care apare în mod natural în organism și este esențial pentru ca celulele să transforme alimentele în energie. Deși sarea iodată este una dintre cele mai directe surse de iod, aceasta se găsește în mod natural și în unele crustacee, pește și alge marine.

„Iodul este esențial pentru sinteza hormonilor tiroidieni. Este ingredientul cheie pentru ca glanda noastră tiroidă să producă cantitatea optimă de hormoni care reglează metabolismul energetic”, spune expertul.

Potrivit spuselor sale, aportul insuficient de iod din dietă se manifestă în nenumărate moduri, cum ar fi ceață mentală, lipsa de concentrare, oboseală, epuizare, scăderea capacității de efort și a sintezei masei musculare, colesterol ridicat, constipație, piele uscată și retenție de lichide.

„De fapt, deficitul de iod a fost legat de o incidență mai mare a fibroadenoamelor mamare și este, de asemenea, necesar pentru detoxifierea sistemului nervos central”, conchide expertul.

Autorul recomandă:

Ce se întâmplă în corpul tău când consumi prea multă sare. Beneficiile din sarea de Himalaya

Recomandarea video

Citește și

UTILE Cele șase mașini care vor dispărea în 2026: adio modelelor îndrăgite de șoferi
14:15
Cele șase mașini care vor dispărea în 2026: adio modelelor îndrăgite de șoferi
ULTIMA ORĂ PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, pentru banii dați de Guvern fraților Micula când acesta era premier
14:03
PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, pentru banii dați de Guvern fraților Micula când acesta era premier
UTILE Proverbul chinezesc al zilei. „Femeia adormită care s-a trezit…” O lecție despre încredere, putere și transformare
13:44
Proverbul chinezesc al zilei. „Femeia adormită care s-a trezit…” O lecție despre încredere, putere și transformare
POLITICĂ Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan pe subiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. „Premierul demis vrea să blocheze și acest cap de pod”
13:38
Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan pe subiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. „Premierul demis vrea să blocheze și acest cap de pod”
UTILE Adio GPS-ului american: 5 miliarde de oameni folosesc Galileo, sistemul de navigație 100% European. Cât de precis este
12:58
Adio GPS-ului american: 5 miliarde de oameni folosesc Galileo, sistemul de navigație 100% European. Cât de precis este
UTILE Care este rolul liniei mici de sub literele F și J și numărul 5 de pe tastatură? Este de mare ajutor
12:48
Care este rolul liniei mici de sub literele F și J și numărul 5 de pe tastatură? Este de mare ajutor
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv. Ce pedeapsă a primit
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
Scrisul ar putea ascunde indicii despre declinul cognitiv, arată un studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe