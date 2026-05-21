Paul Stănescu îl desființează pe Bolojan: Un monument de aroganță/A guvernat împotriva propriilor cetățeni

Senatorul PSD Paul Stănescu îi reproșează premierului demis, actual premier interimar Ilie Bolojan, faptul că nu a plecat din fruntea guvernului. Social-democratul îi face acestuia un portret dur, în care îl acuză de aroganță și de trădare a intereselor cetățenilor.

Fostul secretar general al Partidului Social Democrat, senatorul Paul Stănescu îi aduce numeroase acuze prim-ministrului interimar Ilie Bolojan. Într-un comunicat de presă transmis joi de partid, Stănescu îi impută liderului liberal faptul că nu a părăsit guvernul pentru a intra în opoziție după moțiunea de cenzură.

Bolojan, acuzat că se agață de scaun

„Și-a pus cineva întrebarea de ce, acum, când nu mai este premier, Ilie Bolojan se agață de scaun? De ce nu a plecat direct în opoziție, rușinat măcar puțin de cele 281 de voturi care l-au concediat? Pentru că abia acum, în aceste momente de criză politică, se vede și mai clar cine este omul, dar și politicianul Ilie Bolojan”,arată Stănescu.

Mai preci, premierului demis i se reproșează atitudinea de forță și faptul că a luat decizii de unul singur, făcând din asta chiar o obsesie.

„La început, cu toții l-am simțit un primar determinat să guverneze în interesul românilor. Pus pe treabă, cum s-ar zice. Dar, pe parcurs, în timp ce lua din ce în ce mai multe decizii de unul singur, ca la primărie, totul a deviat într-o obsesie. Să taie, să crească taxele, să mai scurteze pe ici, pe colo, să reducă deficitul cu orice preț. Și nu este deloc o exprimare tare sau deplasată. Pentru că asta înseamnă să impui taxe persoanelor cu dizabilități, să calci în picioare profesorii, să încerci să blochezi salariul minim, banii pentru pensionari sau să aprobi tot felul de contracte și acorduri toxice. Să scazi nivelul de trai al românilor înseamnă să fii obsedat de o singură idee. Iar realitatea este mai complexă de atât”, se mai menționează în comunicarea semnată de Paul Stănescu.

„Un politician care a început să confunde interesul public cu propriile ambiții”

În opinia social-democratului, liderul PNL s-a dovedit a fi „un monument de aroganță” sub masca seriozității.

„Am ajuns să trăim vremuri în care ni se spune că nu se poate fără acest „conducător”. Ne amenință că, dacă el pleacă, problemele rămân. Ca și cum nimeni din clasa politică nu poate rezolva problemele României decât dumnealui. Iată că, sub masca seriozității, mai vedem ceva: un monument de aroganță. Un politician care a început să confunde interesul public cu propriile ambiții și cu interesele unui cerc restrâns de putere”, mai scrie Paul Stănescu.

Premierul interimar Ilie Bolojan susține o declarație de presă la sediul PNL din Timișoara, 16 mai 2026. EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO

Bolojan a adâncit criza economică în loc să o rezolve, așa cum a promis

Nu ân ultimul rând, senatorul mai invocă agravarea recesiunii în care se află România, în loc să fie scoasă din criză, cum a promis liberalul la preluarea mandatului.

„Va rămâne printre puținii premieri care au guvernat împotriva propriilor cetățeni. Curg râuri de cifre negative: România este în recesiune, cea mai mare prăbușire a consumului de la criza din 2009, producția industrială este sufocată, inflația, cea mai mare din UE, și altele. Dar obsesia că el este salvatorul românilor, când deja i-a îngropat în taxe și impozite mărite, se vede deja de la o poștă. Domnule Bolojan, dați drumul României din lanțul administrării pentru calcule personale și ambiții politice. Ați avut șansa să demonstrați echilibru și responsabilitate. Ați ales austeritatea fără sens, tăierile fără reformă și deciziile luate departe de oameni”, conchide social-democratul.

De notat că și liderul partidului, Sorin Grindeanu, a avut joi un mesaj vehement la adresa premierului, acuzându-l direct de încălcarea Constituției

