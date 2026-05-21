Adio GPS-ului american: 5 miliarde de oameni folosesc Galileo, sistemul de navigație 100% European. Cât de precis este

A fost conceput să fie independent de tehnologia militară americană și oferă o urmărire a locației mult mai precisă, scrie El Economista.

Multe produse și servicii, aproape fără să ne dăm seama, primesc o denumire comercială, care devine apoi termenul comun pe care îl folosim pentru a le denumi. Este foarte probabil să nu știți că GPS-ul este unul dintre ele. Acronimul GPS este prescurtarea de la Sistemul de Poziționare Globală (Global Positioning System), o tehnologie dezvoltată de Statele Unite în timpul Războiului Rece.

Acest sistem de navigație prin satelit vă permite să determinați locația exactă, viteza și altitudinea oricărui obiect, vehicul sau persoană, oriunde în lume, și a devenit un standard prin intermediul diferitelor aplicații pentru călătorii și ajungerea în orice loc.

Deoarece dependența de un sistem de poziționare aflat în mâinile altora, în special ale Departamentului Apărării al SUA, este problematică, și cu atât mai mult într-o escaladare a tensiunilor dintre națiuni, Agenția Spațială a decis în urmă cu câțiva ani să dezvolte propriul sistem de poziționare, sub numele de Galileo.

După ani de probleme și întârzieri, Galileo este acum pe deplin operațional și oferă o precizie mai mare decât GPS-ul, până la 1 metru pentru uz civil și până la 1 centimetru pentru aplicații private, cum ar fi agricultura de precizie sau construcțiile. Și datorită designului său mai modern, în timp ce GPS-ul poate localiza un tren, de exemplu, Galileo poate indica locația exactă a liniei sale.

Însă Galileo nu este o aplicație, deci nu trebuie descărcată. E este preinstalată pe majoritatea telefoanelor modern și poți verifica asta pe telefonul tău.

Și dacă este, utilizarea Galileo este automată, deoarece cipul de navigație al telefonului tău (GNSS) combină automat semnalele Galileo cu alte rețele precum GPS sau GLONASS pentru a-ți oferi cea mai bună locație. Toate smartphone-urile vândute pe piața unică europeană includ recepție încorporată a semnalelor sale.

În prezent, rețeaua Galileo are 29 de sateliți activi pe orbită la o altitudine de 23.222 de kilometri și deservește aproape 5 miliarde de utilizatori din întreaga lume.

