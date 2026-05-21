Prima pagină » Știri externe » „The Late Show", emisiunea-fenomen de peste Ocean, se închide după 33 de ani. Care este motivul

Sfârșitul unei ere în presa televiziunea americană. „The late Show”, unul dintre cele mai influente talk-show-uri nocturne din SUA, va fi retras definitiv în mai 2026, după 33 de ani de existență. Rețeaua spune că decizia este strict una financiară, însă peste Ocean au apărut rapid întrebări despre contextul din spatele închiderii, potrivit CBS News.

„The Late Show” se închide după 33 de ani

Postul CBS a confirmat că „The Late Show with Stephen Colbert” va avea ultimul episod difuzat pe 21 mai, moment care va marca și închiderea completă a brandului „The Late Show”, lansat în 1993. Conducerea CBS a transmis că nu va exista un înlocuitor de format și că întreaga franciză va fi retrasă.

Explicația oficială oferită de companie vorbește despre „o decizie pur financiară”. CBS a insistat că hotărârea nu are legătură cu performanțele emisiunii sau cu conținutul editorial.

Totuși, în presa americană și în mediul politic au apărut întrebări legate de momentul anunțului, venit la scurt timp după criticile formulate de Stephen Colbert la adresa companiei-mamă Paramount. Nu există însă dovezi publice care să confirme o motivație politică, iar CBS respinge explicit această interpretare.

Ce este „The Late Show” și cum a devenit un simbol al televiziunii americane

„The Late Show” este un talk-show nocturn de televiziune, construit în jurul interviurilor cu celebrități, monologurilor de actualitate, satirei politice, momentelor comice și prestațiilor muzicale live. Formatul a devenit una dintre cele mai recognoscibile emisiuni din cultura pop americană, fiind difuzat aproape zilnic în intervalul de noapte.

Emisiunea a debutat în 1993, fiind lansată de CBS împreună cu prezentatorul-legendar David Letterman, care a rămas la pupitru până în 2015. După retragerea acestuia, ștafeta a fost preluată de Stephen Colbert, cunoscut pentru umorul acid și comentariile politice.

The Late Show with Stephen Colbert and guest Jon Stewart during Tuesday’s May 19, 2026 show. Photo: Scott Kowalchyk ©2026 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

Sub Colbert, programul a devenit lider de audiență în segmentul late-night timp de mai multe sezoane consecutive, combinând satira politică, interviurile cu invitați de top și reacțiile rapide la evenimentele zilei. În special în perioada administrației Trump, monologurile lui Colbert au devenit un reper al televiziunii americane de comentariu politic cu accente comice.

Finalul unei epoci pentru televiziunea de late-night

Închiderea „The Late Show” este privită peste Ocean ca un simbol al schimbării consumului media. Deși emisiunea continua să fie relevantă și să atragă audiențe solide pentru televiziunea clasică, industria late-night traversează o perioadă complicată, marcată de scăderea veniturilor din publicitate și de concurența platformelor online.

