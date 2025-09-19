România este campioană europeană în nefastul top al accidentelor rutiere mortale, un procent important dintre acestea fiind produse de tineri teribiliști aflați la volanul unui bolid. Însă, un proiect legislativ destinat creșterii siguranței rutiere ar putea introduce o nouă restricție legală pentru șoferii începători.

Deputatul USR Cezar-Mihail Drăgoescu este autorul unei inițiative legislative care propune ca șoferii tineri să nu mai poată conduce mașini cu motoare puternice. Restricția vizează primii 2 ani de la emiterea permisului auto.

Legea care schimbă caii putere în raportul putere / masă al mașinii

Proiectul este intitulat „Limitarea accesului șoferilor începători la vehicule cu motoare puternice”. De precizat că acestea nu sunt definite printr-o limită la cai putere, ci prin raportul putere / masă al fiecărei mașini.

În această cheie, soluția ar fi limitarea accesului conducătorilor cu o vechime mai mică de 2 ani la mașini cu motoare puternice. Statisticile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) atestă că numeroase accidente rutiere grave sunt provocate în special de șoferi începători.

„Cred cu tărie că responsabilitatea noastră este să luăm măsuri curajoase, chiar dacă uneori par restrictive. Viața nu are preț, iar siguranța rutieră trebuie să fie o prioritate. Prin acest proiect de lege, nu dorim să îngrădim libertatea șoferilor începători, ci să le oferim șansa de a dobândi experiență într-un cadru mai sigur, pentru ca atât ei, cât și ceilalți participanți la trafic să fie protejați”, a declarat Cezar-Mihail Drăgoescu.

Începătorii, spaima șoselelor

De exemplu, în anul 2023, când a avut loc tragedia de la 2 Mai, dintr-un total de 4.526 de accidente grave, 781 au fost provocate de conducători auto cu vârsta de până la 22 de ani, reprezentând 17,26% din total.

În 2024, numărul total al accidentelor grave a scăzut la 4.234, însă cel al accidentelor produse de șoferii tineri a rămas la un nivel îngrijorător – 699 de cazuri (adică 16,5% din total), se arată în mesajul deputatului USR.

Cum este definit un motor „puternic”

Propunerea legislativă completează OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Astfel încât conducătorii de autovehicule din categoria B cu o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere să nu poată conduce autovehicule al căror raport putere / masă depășește 0,075 kW/kg.

Prin raport putere / masă se înțelege valoarea obținută prin împărțirea puterii nominale a motorului, exprimată în kilowați, la masa proprie a autovehiculului, exprimată în kilograme, astfel cum aceasta este definită în certificatul de înmatriculare și documentele de omologare, notează ziare.com.