18 sept. 2025, 15:46, Actualitate
Contre pe față între doi membri USR pe drumul de acces din Pădurea Băneasa. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, o adversară a accesului în această zonă, și președintele Federației Greenfield Băneasa, Cătălin Diaconescu, susținător al deschiderii circulației, sunt colegi în filiala Sector 6.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, o adversară a accesului în Pădurea Băneasa, este membră a organizației USR Sector 6, alături de Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield Băneasa.

Președintele Greenfield a cerut Romsilva să dea liberă trecere mașinilor

Organizația a semnat, în luna martie, un contract confidențial cu Romsilva pentru a deschide circulației auto cel puțin un drum forestier prin Pădurea Băneasa, scrie G4Media.ro citând mai multe surse. Cătălin Diaconescu, președintele organizației Greenfield, a semnat în această calitate, și nu de reprezentant al USR, ca Romsilva să ofere liberă trecere prin pădure pentru autoturisme personale.

Întrebat dacă ministrul poate avea un demers corect până la capăt fiind membră de partid și colegă cu președintele Federației Greenfield, liderul USR Sector 6, Alin Stoica, a insistat că Diaconescu nu are nicio funcție și nu poate influența deciziile partidului, „darămite ale unui ministru”.

”El nu este reprezentant USR, el este membru, nu înseamnă că reprezintă într-un fel USR, reprezentarea USR este dată de organele de conducere statutare, eu sunt președintele USR Sector 6, Vlad Vloiculescu este USR București, Fritz șamd, noi suntem reprezentanții USR. Dl. Diaconescu nu reprezintă USR este membru simplu”, a explicat liderul USR Sector 6.

Vlad Voiculescu susține că nu există un conflict de interese

Vlad Voiculescu, președintele USR București, nu vede nimic curios în prezența în aceeași organizație a celor doi . membri de partid. Fostul ministru al Sănătății apreciază că „implicarea civică și profesională în organizații de cartier” este compatibilă cu apartenența la USR atâta timp cât nu există un conflict direct de interese, activitatea este transparentă și se desfășoară în beneficiul comunității:

„În cazul Federației Greenfield, faptul că aceasta are un contract cu o instituție subordonată Ministerului Mediului nu generează automat o incompatibilitate. Important este ca toate deciziile luate, atât la nivelul Federației, cât și la nivelul instituției publice, să fie conforme legii, transparente și să nu existe beneficii personale sau abuz de poziție”.

Printr-un mesaj scris, președintele USR București transmite că apartenența la aceeași organizație civică nu afectează independența de decizie a unui ministru.

„Resping ideea că apartenența la aceeași organizație civică ar putea afecta independența decizională a unui ministru sau a unui reprezentant al cetățenilor. Din contră, credem că implicarea în structuri civice este o expresie a democrației și o punte de legătură între comunitate și autorități. Implicarea politică e de asemenea ceva lăudabil”, a menționat Voiculescu, precizând că „nu e loc de speculații sau insinuări.

Cum răspunde ministrul Mediului

Diana Buzoianu a reacționat, în scris, după ce i s-a cerut să explice cum pot avea cetățenii încredere în onestitatea sa privind o decizie asupra accesului auto din Pădurea Băneasa, în condițiile în care face parte din aceeași organizație USR cu Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield, și nu se delimitează de acesta.

„Dacă încercați să scoateți un articol legând de mine părerile unui membru din 20.000 din USR, cred că e o manipulare de doi lei și sunt convinsă că veți mai găsi și alți membri care nu au aceleași păreri cu mine și pe alte subiecte, din care puteți scoate o întreagă serie jurnalistică”, a declarat ministrul Mediului.

Ministrul a precizat că delimitarea sa de pozițiile Federației Greenfield este evidentă „prin toate declarațiile publice și prin demersurile concrete pentru declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată”.

Pe 26 august 2025, 40 de ONG-uri și grupuri civice au transmis o scrisoare deschisă Dianei Buzoianu și altor autorități responsabile, solicitând stoparea urgentă a deschiderii drumurilor forestiere pentru circulația auto în Pădurea Băneasa. Dintre toate solicitările, ministrul Mediului s-a pronunțat în favoarea declarării ca arie naturală protejată a Pădurii Băneasa, proces care ar putea dura ani de zile, fără ca traficul auto prin pădure să fie închis, după cum susțin organizațiile de mediu. Accesul pe drumul forestier din Pădurea Băneasa a fost deschis de Federația Greenfield la începutul lunii septembrie.

