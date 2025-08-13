Concedieri masive în administrația centrală! Bolojan vrea ca UNUL din 5 funcționari să fie dat afară. Care sunt instituțiile vizate

Instituțiile guvernamentale intră în restructurare. Premierul Ilie Bolojan a chemat, miercuri, la Palatul Victoria, toți reprezentanții instituțiilor subordonate Guvernului. Este vorba de aproape 40 de astfel de entități care necesită reduceri de cheltuieli și de personal.

UPDATE – Bolojan: Reducerea cheltuielilor de funcționare va crește eficiența instituțiilor publice

Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal și îmbunătățire a activității acestora.

Prim-ministrul a subliniat că Guvernul va aplica trei direcții principale pentru optimizarea bugetului României: reducerea cheltuielilor de funcționare, inclusiv a cheltuielilor de personal, creșterea eficienței colectării veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor.

„Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a solicitat ca până la 22 august 2025 instituțiile să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță. Până la sfârșitul lunii august, Executivul va pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.

„Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a menționat Ilie Bolojan.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor celor 36 de instituții să analizeze soluțiile de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituții, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată. Totodată, a solicitat instituțiilor să analizeze integrarea soluțiilor de digitalizare, pentru a deveni mai eficiente, având în vedere că soluțiile individuale duc la insularizarea serviciilor și creșterea costurilor.

La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului Ștefan-Radu Oprea și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Știrea inițială – Surse: Premierul Bolojan cere reducerea personalului cu 20%

Discuțiile vizează „unele măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal”.

Potrivit surselor Gândul, premierul le-a cerut reprezentanților instituțiilor subordonate Guvernului ca reducerile să nu fie făcute doar „de ochii lumii”, ci pe baza unui calcul „cinstit” la nivelul fiecărei instituții.

Premierul vrea creșterea cheltuielilor de personal cu 10% față de primul semestru din 2024 (majoritatea în sănătate, ordine publică și învățământ).

Mai mult, premierul Bolojan cere reducerea personalului cu 20%.

El mai vrea o analiză a ANPC, ce ar presupune structuri județene disproporționate și o structură centrală egală cu întregul aparat din restul țării.

Se mai solicită eficientizare și îmbunătățirea activității instituțiilor aflate în subordinea Executivului.

Totodată, Bolojan a dispus stabilirea unor indicatori clari pentru calculul necesarului de personal „la sânge” și a precizat că, până pe 18 august, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria vor desemna responsabili pentru fiecare structură. Propunerile de reorganizare trebuie transmise până pe 22 august.

