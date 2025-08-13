6.000 de funcționari, luați la țintă de Bolojan. Premierul i-a băgat în ședință pe șefii instituțiilor subordonate și le cere să reducă personalul

Premierul Ilie Bolojan a chemat, miercuri, la Palatul Victoria, toți reprezentanții instituțiilor subordonate Guvernului. Este vorba de aproape 40 de astfel de entități care necesită reduceri de cheltuieli și de personal.

Instituțiile guvernamentale intră în restructurare. Potrivit surselor Gândul, miercuri, la ora 11.00, premierul a convocat la Guvern pe toți reprezentanții celor 40 de entități aflate în subordine. Discuțiile vor viza „unele măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal”.

Potrivit noului pachet fiscal, se are în vedere reducerea aparatului administrativ cu aproape 6.000 de posturi de funcționar public și contractual și vor fi introduse criterii evaluare în funcție de performanțe.

Până la finele lui august, noile măsuri fiscale vor trebui să fie făcute publice, după cum a anunțat premierul.

Guvernul României coordonează aproape 40 de agenții, institute, administrații, comisii, oficii, departamente etc ale căror obiecte de activitate chiar se și suprapun de multe ori.

Măsurile care vor fi aplicate acum trebuia să fie puse în fapt la 30 iunie 2024, însă nu s-a realizat, așa cum cere legislația din 2023.

„Institutele, institutele naţionale, agenţiile, autorităţile, comisiile de specialitate organizate ca structuri distincte, indiferent de denumirea acestora şi formele de organizare, departamentele organizate distinct în structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului, aflate în subordinea/ coordonarea/ autoritatea Secretariatului General al Guvernului sau pentru care secretarul general al Guvernului îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite, se comasează cu cel puţin 20% din numărul acestora”.

De comasare și reorganizare nu vor scăpa nici entitățile din domeniul energetic și chiar nuclear. La nivel național, funcționează, potrivit Ministerului de Finanțe, 13.949 instituții publice; 2.573 dintre acestea aparțin administrației publice centrale, din care fac parte acele agenții, autorități, institute, administrații, centre, regii, oficii, comisii, departamente, comitete, unități etc coordonate de la nivel central.

