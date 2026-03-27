Bolojan: „Am copilărit în comunitatea slovacă"/Fico: „Agenda UE este atât de solicitantă că nu mai avem timp pentru relaţiile bilaterale"

Luiza Dobrescu

Premierul Ilie Bolojan şi omologul său slovac, Robert Fico, au ieşit la declaraţii,în cadrul întâlnirii oficiale de la Palatul Victoria.

Premierul Ilie Bolojan spune că relaţia dintre România şi Slovacia este „construită pe legături istorice, economice şi culturale „.

„Cooperarea economică este una dintre bazele relaţiei noastre. Comerţul bilateral s-a dublat. 

 

Ne dorim ca regiunea noastră să aibă o participare mai puternică prin companiile noastre, în special în domenii inovatoare. 

 

În energie, ne coordonăm ca să dezvoltăm mai repede legăturile de transport. Colaboram pentru scăderea preţurilor la energie. 

Participarea militarilor români la grupul de luptă multianual din Slovacia.

 

Când treci prin Slovacia, orice român când ajunge în Zvolen, se duce să salute cimitirul ostaţilor de acolo. BVreau să mulţumesc pentru respectul pe care îl acordă soldaţilor români.

 

Mulţumesc pentru sprijinul pe care autorităţile slovace le acordă comunităţii slovace din România. Am copilărit împreună cu comunitatea slovacă”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Problema energiei şi a preţului acesteia au fost alte aspecte pe care premierul Bolojan a ţinut să le menţioneze în declaraţia sa.

„În energie ne coordonăm ca să dezvoltăm mai repede legăturile de transport al energiei electrice între țările noastre și de asemenea colaborăm pentru scăderea prețurilor la energie.

 

Conectivitatea rutieră dintre țările noastre va fi mai bună prin realizarea proiectului Via Carpatia, un coridor strategic care leagă nordul de sudul Europei și este esențial să grăbim finalizarea lucrărilor”.

Robert Fico: „5 mld. de euro este cifra de afaceri pe care o avem

La rândul său, prim-ministrul Republicii Slovace spune că poporul slovac este unul „mândru dar ştim să ne mobilizăm şi să luptăm pentru lucrurile care sunt comune ţărilor noastre.

„România a fost prima ţară care a recunoscut în 1992 naşterea Republicii Slovace. Slovacia a aprobat aderarea României la UE. Vrem să ne fiţi parteneri în continuare. 

V-am rugat să ne sprijiniţi pentru a fi membru în Consiliul de Securitate 2027-2028 şi aţi făcut-o.

 

Agenda pe care o avem în UE este atât de solicitantă şi ne perturbă atât de mult încât nu mai avem timp penru relaţiile bilaterale.

Este adevărat că 5 mld. de euro este cifra de afaceri pe care o avem.

 

De ce nu poate fi 7, 8?  Pentru că o mare parte a atenţie noastre se concentrează pe Bruxelles şi nu ne lasă timp să ne concentrăm pe problemele bilaterale. 

 

Agenda dvs de lucru vă va peermite să ajungeţi în Slovacia”, a declarat, la Bucureşti, premierul slovac.

