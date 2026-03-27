Prima pagină » Știri politice » Care este agenda premierului Robert Fico în România și ce va discuta cu Ilie Bolojan. Oficialul slovac a bifat deja întâlniri cu Trump și cu Putin

Care este agenda premierului Robert Fico în România și ce va discuta cu Ilie Bolojan. Oficialul slovac a bifat deja întâlniri cu Trump și cu Putin

Ruxandra Radulescu
Care este agenda premierului Robert Fico în România și ce va discuta cu Ilie Bolojan. Oficialul slovac a bifat deja întâlniri cu Trump și cu Putin
Galerie Foto 11
Robert Fico vine în România

Premierul Slovaciei Robert Fico efectuează vineri, 27 martie, prima vizită oficială în România, la București și Oradea, în cadrul căreia se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, dar și cu premierul Ilie Bolojan.

Din delegația premierului Slovaciei fac parte și Robert Kalinak, ministrul Apărării din Slovacia, dar și Martina Simkocicova, ministrul Culturii. Cei doi oficiali vor purta discuții cu omologii lor din România.

Robert Fico și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio

Robert Fico și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio

Care este agenda premierului Robert Fico în România

Roberto Fico va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, iar ulterior va avea o serie de discuții cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Miniștrii din delegația premierului slovac au programate întâlniri cu miniștrii de resort din Guvernul României.

Începând cu ora 16:30, delegația slovacă, împreună cu premierul Ilie Bolojan, va fi primită la Primăria Municipiului Oradea, în Sala „Traian Moșoiu”, unde va avea loc o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

Ce va discuta premierul slovac cu omologul său Ilie Bolojan

Potrivit informațiilor oficiale, tema principală a discuțiilor dintre premierul slovac și prim-ministrul Ilie Bolojan vizează cooperarea bilaterală și comunitatea slovacă din țară.

„Vizita are o semnificaţie deosebită, marcând prima prezenţă oficială a unui prim-ministru slovac în comunităţile slovace din România”, se afirmă în comunicatul de presă transmis de deputatul Merka Adrian-Miroslav, preşedintele UDSR, potrivit Agerpres.

Viktor Orban și Robert Fico - Foto: Mediafax foto

Viktor Orban și Robert Fico – Foto: Mediafax foto

Roberto Fico se va întâlni cu membrii comunităților slovace din România

La evenimentul organizat la Oradea sunt așteptați peste 100 de membri ai comunității slovace din România, inclusiv conducerea Uniunii Democratice a Slovacilor din România (UDSR).

– Conducerea Uniunii Democratice a Slovacilor din România;
– Reprezentanții Bisericii Romano-Catolice slovace din România;
– Reprezentanții Bisericii Evanghelice Luterane slovace din România;
– Preoți slovaci;
– Inspectori școlari pentru minoritatea slovacă, din județele: Arad, Bihor și Sălaj;
– Directorii școlilor cu predare în limba slovacă din județele: Arad, Bihor și Sălaj;
– Președinți U.D.S.R. ai Organizațiilor Locale din județele: Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare,
Timiș;
– Reprezentanții uniunii în administrațiile publice locale (primari, viceprimari, consilieri locali);

Fico a bifat o întâlnire cu Donald Trump și cu Vladimir Putin în mai puțin de șase luni

Premierul Slovaciei, robert Fico, este cunoscut pentru abilitățile sale de lider și de bun diplomat, fapt care se reflectă în relațiile în plan extern. La începutul acestui an, Fico a avut o întâlnire cu președintele Donald Trump la reședința acestuia Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida.

Cei doi au discutat despre războiul din Ucraina, evoluțiile din Uniunea Europeană și relațiile bilaterale reciproce.

În luna septembrie a anului trecut, Robert Fico a avut o întrevedere cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru parada organizată de președintele Chinei,  Xi Jinping, la Beijing

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe