Bolojan anunță noi reguli pentru producătorii de carne de porc: „Necesitatea unei acțiuni din partea statului și a responsabilizării instituțiilor”

Guvernul impune noi reguli pentru producătorii de carne de porc din România. La întâlnirea de miercuri, de la Palatul Victoria, dintre Ilie Bolojan și reprezentanții acestora, a fost prezent ministrul Agriculturii, Florin Barbu și președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Ședința de miercuri i-a adus în fața premierului pe reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, cu privire la măsurile necesare în combaterea pestei porcine africane și sprijinul sectorului suin.

Aceștia i-au i-au adus la cunoștință lui Bolojan pierderile cauzate de răspândirea pestei porcine africane, în pofida investițiilor în biosecuritate.

„Au fost discutate măsuri menite să limiteze răspândirea virusului și efectele acestuia, printre care evidența clară și actualizată a animalelor, în gospodării și în ferme, conform legislației în vigoare, monitorizarea și gestionarea populației de mistreți în zonele forestiere, combaterea comerțului neautorizat și nefiscalizat cu carne de porc și accelerarea și asigurarea plății compensărilor în zonele afectate de focare. Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei acțiuni mai ferme din partea statului și a responsabilizării instituțiilor implicate, pentru respectarea legislației și identificarea celor mai eficiente soluții împotriva răspândirii pestei porcine africane”, potrivit comunicatului de presă transmis de Guvern.

Anul trecut, conform datelor de la Statistică, cantitatea de carne de porc importată de România a depășit 500 de milioane de euro, în timp ce exporturile abia au atins 1,2 milioane de euro.

În 2024, carnea de porc era cel mai importat aliment din România, conform INS

Volumul cărnii de porc importate de România în prima jumătate a anului depășește 500 de milioane de euro, în timp ce exporturile au fost de numai 1,2 milioane de euro. În primele șapte luni din 2024, România a importat mâncare în valoare de 6,45 miliarde de euro. Cu aproape 40% mai mult decât a exportat, arată cele mai recente date statistice.

Deficitului balanței comerciale este reprezentat în mare parte de diferența dintre cantitățile de alimente și animale vii importate (în valoare de 6,5 miliarde de euro), cu peste 2,5 miliarde de euro mai mari decât exporturile (în valoare de 3,9 miliarde de euro).

