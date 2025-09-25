Guvernul a adoptat joi ordonanța de urgență prin care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026. Măsura urma să expire pe 30 septembrie.

Într-un comunicat de presă, este precizat faptul că „decizia are în vedere garantarea accesului populaţiei, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază şi protejarea consumatorul final.”

„Actul normativ se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar (procesatori, distribuitori, comercianţi), categoriilor de persoane vulnerabile din România aflate în situaţie de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă.

Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

Lapte de vacă de consum 1l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

Brânză telemea de vacă vrac; Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

Făină albă de grâu „000“ până la 1kg;

Mălai până la 1kg; Ouă de găină calibrul M;

Ulei de floarea-soarelui până la 2l; Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);

Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);

Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

Cartofi proaspeţi albi vrac;

Zahăr alb tos până la 1 kg;

Smântână – 12% grăsime;

Unt până la 250 grame;

Magiun până la 350 grame

