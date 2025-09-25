Prima pagină » Actualitate » Este OFICIAL. Anunțul guvernului pentru români, privind plafonarea la alimentele de bază / LISTA produselor cu adaosul plafonat până în martie 2026

Este OFICIAL. Anunțul guvernului pentru români, privind plafonarea la alimentele de bază / LISTA produselor cu adaosul plafonat până în martie 2026

Mara Răducanu
25 sept. 2025, 14:44, Actualitate
Este OFICIAL. Anunțul guvernului pentru români, privind plafonarea la alimentele de bază / LISTA produselor cu adaosul plafonat până în martie 2026

Guvernul a adoptat joi ordonanța de urgență prin care prelungește plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază pentru o perioadă de șase luni, până la 31 martie 2026. Măsura urma să expire pe 30 septembrie.

Într-un comunicat de presă, este precizat faptul că „decizia are în vedere garantarea accesului populaţiei, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază şi protejarea consumatorul final.”

„Actul normativ se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar (procesatori, distribuitori, comercianţi), categoriilor de persoane vulnerabile din România aflate în situaţie de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă.

Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat

  • Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;
  • Lapte de vacă de consum 1l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;
  • Brânză telemea de vacă vrac; Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;
  • Făină albă de grâu „000“ până la 1kg;
  • Mălai până la 1kg; Ouă de găină calibrul M;
  • Ulei de floarea-soarelui până la 2l; Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);
  • Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);
  • Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);
  • Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);
  • Cartofi proaspeţi albi vrac;
  • Zahăr alb tos până la 1 kg;
  • Smântână – 12% grăsime;
  • Unt până la 250 grame;
  • Magiun până la 350 grame

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE CRIMĂ rezolvată după 26 de ani. Un bărbat din Tulcea a fost reținut pentru omorul unei femei în anul 1999
15:14
CRIMĂ rezolvată după 26 de ani. Un bărbat din Tulcea a fost reținut pentru omorul unei femei în anul 1999
ACTUALITATE Bărbat rănit de un GLONȚ tras dintr-un poligon privat. Incidentul a avut loc pe un drum național
15:09
Bărbat rănit de un GLONȚ tras dintr-un poligon privat. Incidentul a avut loc pe un drum național
ACTUALITATE Rețeta zilei: Zacusca de vinete. Cel mai popular preparat de toamnă
14:45
Rețeta zilei: Zacusca de vinete. Cel mai popular preparat de toamnă
ECONOMIE Viktor Orbán ne scurtează drumurile. Călătoria de la Budapesta la Brașov va dura doar 5 ore. ALUZII fine către București
14:27
Viktor Orbán ne scurtează drumurile. Călătoria de la Budapesta la Brașov va dura doar 5 ore. ALUZII fine către București
EXTERNE Ploaie de sondaje în Republica Moldova, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Cum stă partidul Maiei Sandu
14:26
Ploaie de sondaje în Republica Moldova, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare. Cum stă partidul Maiei Sandu
ULTIMA ORĂ România, în CRIZĂ de consilieri școlari. Sănătatea psihologică în școli rămâne un „cartof fierbinte” / Daniel David: „N-au fost posturile ocupate”
14:16
România, în CRIZĂ de consilieri școlari. Sănătatea psihologică în școli rămâne un „cartof fierbinte” / Daniel David: „N-au fost posturile ocupate”
Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Vladimir Plahotniuc, extrădat. Oligarhul moldovean a fost adus în cătușe și cu mascați. Primele imagini
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Alertă pe un mare aeroport european! Mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Ungaria dă lecții de viteză Bucureștiului: Brașovul, legat de Budapesta în cinci ore
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
Nepotul lui Nicolae Botgros, în stare gravă la spital! Ce a transmis Adriana Ochișanu cu durere în glas despre fiul ei: "În fiecare bătaie a inimii mele se află rugăciunea, speranța și dorința"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
O nouă specie de „Megaraptor” a fost descoperită cu ultima sa masă încă în gură
EXTERNE Netanyahu insistă că nu va exista un stat palestinian și critică deciziile unor lideri/ Premierul ISRAELULUI va purta o nouă discuție cu Trump
15:41
Netanyahu insistă că nu va exista un stat palestinian și critică deciziile unor lideri/ Premierul ISRAELULUI va purta o nouă discuție cu Trump
HOROSCOP Vești bune pentru două semne zodiacale în luna octombrie. Acestea vor avea noroc la bani
15:04
Vești bune pentru două semne zodiacale în luna octombrie. Acestea vor avea noroc la bani
HOROSCOP Horoscop 26 septembrie 2025. BERBECII își găsesc sufletul pereche
15:00
Horoscop 26 septembrie 2025. BERBECII își găsesc sufletul pereche
ULTIMA ORĂ Sarkozy este primul fost președinte francez care merge la ÎNCHISOARE /Va ajunge în detenție indiferent dacă va contesta decizia în apel
14:41
Sarkozy este primul fost președinte francez care merge la ÎNCHISOARE /Va ajunge în detenție indiferent dacă va contesta decizia în apel
EXTERNE Comedia liberală se simte ”asaltată” de MAGA? Kimmel îl atacă pe Trump la revenirea sa pe ABC, Colbert iese de pe CBS, South Park amână un episod
14:39
Comedia liberală se simte ”asaltată” de MAGA? Kimmel îl atacă pe Trump la revenirea sa pe ABC, Colbert iese de pe CBS, South Park amână un episod