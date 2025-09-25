Prima pagină » Știri politice » Executivul prelungește plafonarea adaosului la alimentele de bază, după presiunile PSD. Dogioiu, contrazisă la două săptămâni după anunțul oficial

25 sept. 2025, 10:46, Știri politice
Executivul condus de Ilie Bolojan va aproba joi, în ședința de guvern, prelungirea plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază. Măsura va fi valabilă încă șase luni, până la 31 martie 2026 inclusiv, potrivit notei de fundamentare consultate de Gândul.

Documentul precizează că prin această ordonanță „nu se fixează prețul final al produselor”.

„OUG 67/2023 plafonează adaosurile comerciale (de ex. max. 5% cumulat pe lanțul de distribuție, max. 20% pentru retail). Asta înseamnă că prețul final rămâne rezultatul interacțiunii dintre costul real și adaosul permis. Comercianții și producătorii păstrează libertatea de a vinde sub plafon sau de a aplica promoții. Nu există obligații privind volumele puse la vânzare”, se arată în actul normativ.

Dogioiu vs PSD

Decizia vine după săptămâni de tensiuni în interiorul coaliției. Social-democrații au cerut insistent prelungirea plafonării, în timp ce, acum două săptămâni, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, anunța public contrariul.

Pe 13 septembrie, Dogioiu declara că „coaliția a decis, fără nicio opinie contrară”, să nu prelungească plafonarea alimentelor de bază. Anunțul său a stârnit nemulțumirea PSD, iar liderii social-democrați au acuzat-o că își depășește atribuțiile, vorbind în numele întregii coaliții.

Lista alimentelor vizate de plafonare

  • pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;
  • lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;
  • brânză telemea de vacă vrac;
  • iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;
  • făină albă de grâu „000” până la 1 kg;
  • mălai până la 1 kg;
  • ouă de găină calibrul M;
  • ulei de floarea-soarelui până la 2 l;
  • carne proaspătă pui;
  • carne proaspătă porc;
  • legume proaspete vrac;
  • fructe proaspete vrac;
  • cartofi proaspeţi albi vrac;
  • zahăr alb tos până la 1 kg;
  • smântână – 12% grăsime;
  • unt până la 250 grame;
  • magiun până la 350 grame.

