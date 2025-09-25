Executivul prelungește plafonarea adaosului la alimentele de bază, după presiunile PSD. Dogioiu, contrazisă la două săptămâni după anunțul oficial

Executivul condus de Ilie Bolojan va aproba joi, în ședința de guvern, prelungirea plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază. Măsura va fi valabilă încă șase luni, până la 31 martie 2026 inclusiv, potrivit notei de fundamentare consultate de Gândul.
Documentul precizează că prin această ordonanță „nu se fixează prețul final al produselor”.
„OUG 67/2023 plafonează adaosurile comerciale (de ex. max. 5% cumulat pe lanțul de distribuție, max. 20% pentru retail). Asta înseamnă că prețul final rămâne rezultatul interacțiunii dintre costul real și adaosul permis. Comercianții și producătorii păstrează libertatea de a vinde sub plafon sau de a aplica promoții. Nu există obligații privind volumele puse la vânzare”, se arată în actul normativ.
Decizia vine după săptămâni de tensiuni în interiorul coaliției. Social-democrații au cerut insistent prelungirea plafonării, în timp ce, acum două săptămâni, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, anunța public contrariul.
Pe 13 septembrie, Dogioiu declara că „coaliția a decis, fără nicio opinie contrară”, să nu prelungească plafonarea alimentelor de bază. Anunțul său a stârnit nemulțumirea PSD, iar liderii social-democrați au acuzat-o că își depășește atribuțiile, vorbind în numele întregii coaliții.
Foto: gov.ro