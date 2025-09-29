Prima pagină » Actualitate » Bolojan grăbește reducerea angajaților din primării: Cu cât se face mai repede, cu atât mai bine

Premierul Ilie Bolojan a declarat că reducerea personalului angajaților din primării este necesară, trebuie făcută acum, „cu cât se face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România”.

Bolojan a spus că pachetul de reduceri conține foarte multe lucruri care întăresc autonomia locală. „Practic, măsurile mută decizii la nivel local, deci susțin descentralizarea și care întăresc autoritatea aleșilor local de a face performanțe și de a fi factori de dezvoltare în comunitățile lor”.

„În același timp, să aibă o responsabilitate mai mare și să fie conștienți că statul nu le mai poate asigura sumele de bani pe care le-a asigurat până acum în anii următori. Și va trebui să aibă mai mare grijă de modul în care își gestionează banii”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

„Cu excepția primăriilor din reședințele de județ, a consiliilor județene și a câtorva localități care au o situație financiară mai bună… Gândiți-vă că dacă ai fabrica Dacia Renault pe teritoriul tău, atunci, indiferent cine este primarul orașului Mioveni, ai o sursă de venit care nu te face dependent de bugetul de stat. Dar acest tip de localități sunt la nivelul câtorva sute, două-trei sute, dar avem celelalte peste trei mii de unități administrative. Acolo, cea mai mare parte a cheltuielilor, în afara banilor care vin de la Guvernul României pentru programele de investiții, sau din fondurile europene, dacă le-au câștigat, sunt cheltuiele cu personalul, care ating valori de la 70% până la 100%. Ce mai rămâne de la aceste cheltuieli? Rămân cheltuielile cu iluminatul public, cheltuielile cu încălzirea școlilor. Or dacă vrei să ai niște reduceri de cheltuieli, unde trebuie să faci reducerile? Acolo unde există ponderea cea mai mare. Și ponderea cea mai mare, la 90% din localitățile din România, este la cheltuielile de personal. Deci asta ca mod de a lua decizii, dacă vrei să ai efecte, te duci acolo unde este masa mare de cheltuieli”, a subliniat premierul.

El a adăugat că sectorul privat din România are nevoie de oameni care să lucreze, iar o parte din oamenii care lucrează astăzi în administrație și-ar căuta locuri de muncă în sectorul privat și și-ar găsi locuri de muncă.

