Bolojan, pe poziții opuse cu Nicușor Dan la numirea șefilor de servicii. „Nu partidele sunt problema, ci oamenii”

Premierul Ilie Bolojan susține că procesul de numire a șefilor serviciilor secrete nu depinde doar de înțelegerile politice, ci și de calitățile oamenilor propuși. Întrebat despre afirmațiile președintelui Nicușor Dan legate de faptul că acesta și-ar dori la conducerea serviciilor secrete oameni din afara partidelor, Bolojan a răspuns că „nu partidele sunt problema, ci oamenii”.

„Dacă e vorba de serviciile de informații, e nevoie de o propunere din partea președintelui, apoi să asigure partidele votul în parlament pentru această propunere. Trebuie să fie asigurată majoritatea ca această propunere să treacă. E o condiție necesară, un dialog, în acest caz”, spune Bolojan, la Digi24, cu referire la numirea șefilor serviciilor secrete.

„Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”, explică el.

În urmă cu două săptămâni, președintele Nicușor Dan a afirmat că dorește la conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) oameni din afara partidelor.

