Bolojan NU știe numărul angajaților, dar știe câți vrea să dea afară. Sorin Grindeanu: „Totalul posturilor marți erau 170.000, luni erau 190.000”

Ruxandra Radulescu
03 sept. 2025, 15:33, Actualitate
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că premierul Ilie Bolojan a prezentat cifre diferite când a venit vorba de numărul angajaților din Administrație și a precizat că, în opt zile, totalul posturilor a crescut de la 170.000 la 190.000. 

„Eu nu vreau să concediez pe nimeni dacă merită să lucreze în continuare acolo. El a propus concedierea a 13.000 de oameni, în baza unor reglementări, gândite de premier și o echipă mulți de la cabinetul premierului.

Am început discuțiile din pachet marți, acum 8 zile. Atunci am avut acord pe anumiți parametri din pachetul din Administrație, dar atunci a avut niște date, totalul posturilor marți erau 170.000, cu date de la Ministerul de Interne, Ministerul Dezvoltării, vineri, când premierul m-a chemat la Palatul Victoria, și mi-a spus că vrea să reducă 45% vorbea nu de 170.000, ci de 180.000.

Duminică, la coaliție, erau 184.000 iar luni erau 190.000 de mii. Într-o săptămână s-a venit cu diverse cifre. Nici măcar cel de ieri, nu cred că este cel bune”, a declarat Sorin Grindeanu.

