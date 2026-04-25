Prima pagină » Actualitate » Bolojan se încruntă la Rusia după incidentul cu drona: „Cer ferm Rusiei să înceteze astfel de acțiuni”

Bolojan se încruntă la Rusia după incidentul cu drona: „Cer ferm Rusiei să înceteze astfel de acțiuni”

Olga Borșcevschi
Bolojan se încruntă la Rusia după incidentul cu drona: „Cer ferm Rusiei să înceteze astfel de acțiuni”
Galerie Foto 3

Premierul Ilie Bolojan cataloghează drept „un act iresponsabil şi o încălcare gravă a dreptului internaţional” violarea spaţiului aerian românesc de către Rusia, după ce o dronă cu încărcătură cu explozibil a căzut într-un cartier de la marginea orașului Galați, afectând o gospodărie. Primul ministru cere ferm Rusiei „să înceteze astfel de acțiuni”.

„Un act iresponsabil și o încălcare a dreptului internațional”

„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților.

Violarea, din nou, a spaţiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil şi o încălcare gravă a dreptului internaţional. O condamn fără rezerve şi cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acţiuni. Aceste incidente sunt o consecinţă a războiului declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei şi generează riscuri pentru securitatea României şi a statelor de pe Flancul Estic”, transmite Ilie Blojan, sâmbătă după-amiază.

Potrivit premierului, aparatul de zbor căzut este o dronă de fabricaţie rusească.

„Prioritatea Guvernului României rămâne protecţia şi siguranţa cetăţenilor”, mai spune şeful Guvernului.

Dronă rusească, prăbușită la Galați

Reamintim că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, radarele românești au detectat drone care zburau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea. Autoritățile au emis un avertisment RO-Alert.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

Cele mai noi

Trimite acest link pe