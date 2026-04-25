Prima pagină » Știri politice » Bolojan se folosește de drona de la Galați ca să facă propagandă programului de înarmare SAFE, de 17 miliarde de euro

Bolojan se folosește de drona de la Galați ca să facă propagandă programului de înarmare SAFE, de 17 miliarde de euro

Galerie Foto 4
Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce o dronă de proveniență rusească a căzut într-un cartier de la marginea orașului Galați, afectând o gospodărie. Șeful Executivului anunță că convocat de urgență factorii de decizie din domeniul apărării și securității pentru a evalua situația și a dispune măsurile necesare. Potrivit acestuia, Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE.

„Evenimentele recente arată încă o dată cât de importante sunt siguranța cetățenilor și consolidarea securității naționale. Guvernul va acționa ferm și va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv programul SAFE, pentru a reduce riscurile și pentru a întări apărarea țării. Apărarea intereselor naționale impune întotdeauna o acțiune coordonată și responsabilă”, transmite Bolojan pe Facebook.

Reacția premierului Bolojan aduce aminte de celebra declarație a fostului președinte Klaus Iohannis după tragedia de la clubul Colectiv, din 2015, când fostul șef de stat afirma că a fost nevoie să moară oameni pentru ca Guvernul să demisioneze.

Ce este programul european de înarmare SAFE

România este parte din programul de înarmare SAFE la nivel european. Practic, este vorba de împrumuturi pe care le va contracta țara noastră pentru a cumpăra anumite tipuri de armament, cele mai multe de la producătorii europeni. România se va împrumuta cu aproape 17 miliarde de euro pe o perioadă de 30 de ani, cu primii 10 ani de grație.

Nu este clar cum va beneficia industria românească de apărare în acest moment de aceste împrumuturi, întrucât majoritatea achizițiilor se vor face din străinătate și România oricum nu practică contractele de tip off-set, în care vânzătorul de armament este obligat să reinvestească o parte din încasări în țara care a cumpărat echipamentele.

AUTORUL RECOMANDĂ:

