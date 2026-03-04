Dosarul lui Mario Iorgulescu, trimis la rejudecare de către Instanța Supremă. Fiul lui Gino Iorgulescu ar putea primi o pedeapsă mai mare

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis, miercuri, recursul în casație formulat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și a decis trimiterea spre rejudecare la CAB a dosarului în care este inculpat Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, condamnat pentru uciderea din culpă a unei persoane într-un groaznic accident rutier.

Potrivit hotărârii pronunțate de Completul nr. 6 AP (document de soluționare 161/2026, din 04.03.2026), Instanța Supremă a casat, în parte, decizia penală nr. 949/A din 12 iunie 2025 a Curții de Apel București – Secția I penală, doar în ceea ce privește soluția de încetare a procesului penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art. 336 alin. (1) și (2) C.pen.), dispusă anterior ca urmare a prescripției răspunderii penale, notează Mediafax.

ÎCCJ a dispus ca instanța de apel să rejudece numai componenta legată de individualizarea pedepsei pentru această faptă, în limitele apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de inculpat. Celelalte dispoziții ale deciziei atacate au fost menținute. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, iar hotărârea ÎCCJ este definitivă.

Procurorii au contestat hotărârea Curții de Apel București din iunie 2025

Decizia vine după ce procurorii au contestat hotărârea Curții de Apel București din iunie 2025, care stabilise încetarea procesului penal pentru componenta prevăzută de art. 336, apreciind că a intervenit prescripția – soluție care a dus la reducerea pedepsei cu aproximativ 8 luni.

Mario Iorgulescu a fost condamnat pe fond la 13 ani și opt luni de închisoare. A scăpat o dată de pedeapsa veche, după ce magistrații de la Curtea Supremă i-au anulat condamnarea pentru omor și a rămas cu o pedeapsă mai mică. În final, acesta are doar 8 ani de executat, dar acum după decizia ICCJ ar putea primi mai mult.

Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, a plecat în 2019 de la o petrecere, deși era băut și drogat, și s-a urcat în mașină, intrând cu viteză într-un alt autoturism. Șoferul respectiv a murit pe loc. Mario Iorgulescu a fost tratat în afara țării și de atunci nu s-a întors.