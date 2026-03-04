Un vas britanic a fost lovit de un „proiectil” necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul a abandonat nava

Un vas britanic a luat foc, miercuri, după ce a fost lovit de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz, forțând echipajul să abandoneze nava, relatează Sky News.

„UKMTO a primit un raport privind un incident la două mile marine nord de Oman, în timpul tranzitului spre est în Strâmtoarea Hormuz. O navă container a raportat că a fost lovită de un proiectil necunoscut chiar deasupra liniei de plutire, provocând un incendiu în sala motoarelor.”, se arată în comunicatul transmis de UK Maritime Trade Operations.

Într-o actualizare, UKMTO a declarat că echipajul a abandonat nava și că toți membrii acestuia au fost găsiți, fără a se înregistra răniți.

Autoritățile investighează incidentul, a adăugat UKMTO.

Aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzitează strâmtoarea.

Știre în curs de actualizare.