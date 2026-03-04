„Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a transmis, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că „America câștigă”, relatează Sky News.

„Suntem abia la patru zile de la începutul conflictului, indicatorii se schimbă, lucrurile se liniștesc și sosesc mai multe forțe”, spune el. „Este foarte devreme și, așa cum a spus președintele Trump, vom lua tot timpul necesar pentru a ne asigura că vom reuși”.

Șeful Pentagonului a mai precizat că „sunt terminați și știu asta, sau cel puțin vor afla destul de curând”.

„Abia am început să vânăm, să demontăm, să distrugem și să învingem capacitățile lor”, adaugă el.

„Începând de aseară și în următoarele zile, în mai puțin de o săptămână, cele mai puternice două forțe aeriene din lume vor avea controlul complet asupra spațiului aerian iranian. „Spațiu aerian necontestat”. Hegseth spune că SUA și Israelul „vor zbura zi și noapte, găsind, reparând și distrugând rachetele și baza industrială de apărare a armatei iraniene”.

„Am ucis liderul unității care a încercat să-l asasineze pe Trump“, spune Hegseth

Pete Hegseth a mai precizat că forțele americane au „vânat și ucis” liderul unei unități care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump.

„Tot ieri, liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis”, spune el. „Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump. Și președintele Trump a râs la urmă.”

Rugat să ofere mai multe detalii despre persoanele din Iran care, potrivit lui, încercau să-l asasineze pe Donald Trump, șeful Pentagonului a transmis.

„Știm de mult timp că Iranul intenționa să-l ucidă pe președintele Trump și/sau pe alți oficiali americani”, răspunde el. „Și, deși acest lucru nu a fost în niciun caz obiectivul principal al eforturilor noastre – de fapt, [acest lucru] nu a fost niciodată menționat de președinte sau de altcineva –, eu și alții ne-am asigurat că cei responsabili pentru acest lucru au fost în cele din urmă incluși pe lista țintelor.”

Armata SUA s-a concentrat „pe rachete și lansatoare”, dar în cele din urmă a avut ocazia să „ajungă la cei care încearcă să atace America” din aer, adaugă el.

Știre în curs de actualizare.